Wall Street en ordre dispersé, les valeurs défensives privilégiées

par Sinéad Carew et Tharuniyaa Lakshmi

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mardi, avec un Nasdaq en léger repli, alors que les investisseurs se sont tournés vers des valeurs défensives, en particulier la santé, tandis que les technologies ont subi des pertes en cette semaine marquée par les résultats de certains poids lourds du secteur.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 1,02%, ou 529,85 points, à 52.495,88 points.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 21,84 points, soit 0,28%, à 7.712,57 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 6,07 points (0,02%) à 26.424,82 points.

Plusieurs titres de la santé, parmi lesquels Eli Lilly

LLY.N , UnitedHealth UNH.N , Merck & Co MRK.N , Johnson & Johnson JNJ.N et Amgen AMGN.O , ont enregistré des gains et porté le secteur .SPXHC à un record.

D'autres secteurs défensifs, comme l'immobilier .SPLRCR qui a pris 1,7%, ont surperformé lors de la séance.

A l'inverse, au lendemain de leur net rebond lundi, les valeurs technologiques ont décliné, pesant sur le secteur des services de communication .SPLRCL .

Meta META.O et Netflix NFLX.O ont cédé respectivement 1,6% et 1,7%. Le second nommé publiait ses résultats trimestriels après la clôture, tandis que la maison-mère de Facebook communiquera ses résultats mercredi soir, de même que Tesla TSLA.O . Les résultats de SpaceX SPCX.O étaient également attendus ce mardi soir.

Les investisseurs s'inquiètent des montants massifs alloués à l'intelligence artificielle (IA) et de faibles retours sur investissement.

Ils sont "encore un peu sceptiques à propos des échanges liés à l'IA et de la capacité de certaines de ces entreprises à monétiser leurs investissements, donc nous constatons une rotation vers d'autres zones du marché", a commenté Jim Baird, directeur des investissements de Plante Moran Financial Advisors. "Les investisseurs cherchent des opportunités hors de la 'tech', et la santé en est l'un des bénéficiaires".

Parmi les autres secteurs majeurs du S&P-500, l'énergie

.SPNY a fini dans le rouge dans le sillage de la baisse des prix du pétrole, auparavant à un pic de cinq mois. Était scrutée une rencontre entre le président iranien et le chef de l'armée pakistanaise, au rôle clé dans la médiation du conflit entre les Etats-Unis et l'Iran.

A noter également, côté valeurs, General Motors GM.N a plongé de 6,8% après avoir prévenu de pressions durant les prochains mois, citant la hausse des coûts des matières premières.

3M MMM.N a grimpé de 5,8% à la suite de l'annonce du renforcement de son partenariat avec Amazon AMZN.O dans le secteur des 'data centers'. Le groupe a aussi relevé sa prévision de bénéfice annuel.

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suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(version française Jean Terzian)