Wall Street: en ordre dispersé en fin de matinée, le rally s'essouffle un peu

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue en ordre dispersé jeudi, le rebond observé ces derniers mois - et qui a porté les indices à des nouveaux plus hauts records - commençant visiblement à s'essouffler.



En fin de matinée, le Dow Jones progresse de 0,6% à 44.733,6 points, le S&P 500 prend 0,2% à 6274 points mais le Nasdaq recule de 0,2% à 20.567,2 points.



Wall Street a établi de nouveaux records historiques la semaine passée, mais le durcissement de ton de Donald Trump sur les questions commerciales depuis le début de la semaine a empêché les marchés américains de poursuivre leur mouvement haussier.



La décision du président américain d'imposer une surtaxe de 50% sur les produits brésiliens importés aux Etats-Unis, contre 10% à l'heure actuelle, est venue raviver les inquiétudes entourant l'impact sur l'activité du ralentissement des échanges internationaux.



Il a en effet accusé sur son média social Truth le gouvernement Lula de mener une 'chasse aux sorcières' contre son prédécesseur Jair Bolsonaro, actuellement jugé pour tentative de coup d'Etat.



'Cela montre à quel point Trump est prêt à dégainer les tarifs douaniers pour s'en prendre à à peu près n'importe quel sujet qui lui passe par la tête, qu'il ait un lien avec le commerce ou pas', commentent les analystes de Saxo.



Trump a par ailleurs confirmé son intention de mettre en place une surtaxe de 50% sur les importations de cuivre à partir du 1er août, comme il s'y était engagé en début de semaine.



'Vu à quel point les Etats-Unis dépendent des importations, cette mesure risque de faire flamber les prix de tous les biens, des produits électroménagers aux voitures et aux travaux de rénovation, en passant par l'électronique, le BTP, voire même la facture d'électricité', prévient Saxo.



La prudence témoignée par les investisseurs aujourd'hui montre que les craintes que la croissance mondiale soit affectée par une détérioration des relations commerciales restent en tête en tête de leurs préoccupations.



Les intervenants en profitent pour prendre quelques bénéfices sur les valeurs technologiques après leurs récents gains, l'indice S&P du secteur cédant 0,3%.



AMD résiste cependant à la pression baissière en s'adjugeant plus de 4% dans le sillage d'un relèvement de recommandation de HSBC.



Sur le marché obligataire, les rendements des emprunts de référence repartent en légère hausse en attendant les résultats d'une adjudication de titres à 30 ans qui sera suivie de près en raison des inquiétudes persistantes sur la trajectoire budgétaire du pays.



Le taux du papier à 10 ans remonte juste au-dessus de 4,36%.





