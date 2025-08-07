Wall Street en ordre dispersé avec les taxes douanières et une rencontre Trump/Poutine

(AOF) - Les indices américains évoluent en ordre dispersé alors que les nouveaux droits de douane sont entrés en vigueur aujourd’hui. De nombreux analystes estiment que les pays qui n’ont pas encore d’accord avec les États-Unis devraient parvenir à en trouver un prochainement. Les investisseurs apprécient la programmation d’une rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump au sujet de l’Ukraine. Les nouvelles demandes hebdomadaires d’allocation chômage ont augmenté plus que prévu. Vers 17h35, le Dow Jones cède 0,56% à 43495 points alors que le Nasdaq avance de 0,54% à 21291 points.

Le titre Eli Lilly chute de 14,62%, à 637,28 dollars à New York. Les investisseurs n’ont pas apprécié les résultats d’une étude sur un candidat-médicament. En outre, le laboratoire a également dévoilé des résultats financiers trimestriels en nette hausse et a relevé certains de ses objectifs annuels. Dans le détail, Eli Lilly a dévoilé les premiers résultats d’un essai de phase 3 évaluant l'Orforglipron chez des adultes obèses ou en surpoids présentant un problème médical lié au poids et non diabétiques.

Les chiffres économiques du jour

La semaine dernière, les nouvelles demandes hebdomadaires d’allocation chômage se sont élevées à 226 000 unités, soit une progression de 7 000 par rapport aux 219 000 de la semaine précédente. Les analystes attendaient un chiffre autour de 221 000.

Aux États-Unis, les stocks hebdomadaires de gaz naturel ont augmenté de 7 milliards de pieds cubes, pour un total de 3 130 milliards de pieds cubes. Les analystes tablaient sur une hausse de 10 milliards de pieds cubes et un précédent à 48 milliards de pieds cubes. Les stocks sont inférieurs de 137 milliards de pieds cubes à ceux de l'année dernière à la même période et supérieurs de 173 milliards de pieds cubes à la moyenne quinquennale de 2 957 milliards de pieds cubes.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Airbnb

Au second trimestre 2025 (période d'avril à juin), le bénéfice net d'Airbnb s'est élevé à 642 millions de dollars, en croissance de 15,68% par rapport aux 555 millions de dollars du deuxième trimestre 2024. L'Ebitda ajusté s'est élevé à 1 milliard de dollars, en hausse de 17%, représentant une marge d'Ebitda ajusté de 34%. Le chiffre d'affaires s'est quant à lui installé à 3,1 milliards de dollars, en augmentation de 13%, avec des nuitées et places réservées (pour la partie Expérience) qui ont atteint 134,4 millions, en progression de 7%.

Apple

Tim Cook, patron d'Apple, a annoncé hier à la Maison Blanche, en présence de Donald Trump, qu'il investira encore davantage aux États-Unis. " Nous nous engageons à 100 milliards d'investissements supplémentaires aux États-Unis, portant le total de nos investissements dans le pays à 600 milliards sur quatre ans", a déclaré Tim Cook, depuis le Bureau ovale du président américain. La marque à la pomme envisage aussi de fabriquer aux États-Unis des "composants stratégiques présents dans ses produits.

Applied Materials

Applied Materials travaillera avec Apple et Texas Instruments (TI) pour renforcer la chaîne d'approvisionnement de la fabrication des semi-conducteurs aux États-Unis. L'équipementier dans l'industrie des semi-conducteurs soutient le partenariat d'Apple avec TI, en fournissant des équipements de fabrication de puces fabriqués aux États-Unis depuis Austin, au Texas, aux usines de TI aux États-Unis. Austin abrite la plus grande installation de fabrication et de logistique d'Applied.

Doordash

Au deuxième trimestre 2025, le chiffre d'affaires a augmenté de 25%, à 3,3 milliards de dollars sur un an. La marge nette sur le chiffre d'affaires est de 13,5 %, contre 13,3% au second trimestre 2024. Le bénéfice net PCGR attribuable aux actionnaires ordinaires de DoorDash a augmenté pour atteindre 285 millions de dollars, contre une perte nette de 157 millions de dollars au deuxième trimestre 2024. L'Ebitda ajusté a augmenté de 52% sur un an, à 655 millions de dollars sur ce second trimestre contre 430 millions de dollars un an avant.

Intel

Le titre Intel est délaissé après un message de Donald Trump sur son réseau social Truth. Le président des États-Unis a écrit : " le PDG d'Intel est en proie à un grave conflit d'intérêts et doit démissionner immédiatement. Il n'y a pas d'autre solution ". Un sénateur américain a adressé une lettre à Frank Yeary, président du conseil d'administration d'Intel, dans laquelle il s'inquiète des investissements et des liens de Lip-Bu Tan, PDG d'Intel, avec des entreprises qui seraient liées au parti communiste chinois et à l'armée populaire de libération chinoise.

Ralph Lauren

Au premier trimestre de son exercice 2025/2026, Ralph Lauren a dévoilé un chiffre d'affaires net en hausse de 14% ou de 11% à taux de change constant, à 1,7 milliard de dollars. Le groupe a bénéficié d'un impact positif des taux de change d'environ 230 points de base sur la croissance des revenus au premier trimestre. Toutes les zones géographiques ont participé à cette bonne performance.

Warner Bros Discovery

Sur la période d'avril à juin, Warner Bros Discovery a généré un bénéfice net de 1,58 milliard de dollars, contre une perte de 9,986 milliards de dollars un an plus tôt. L'Ebitda ajusté s'est quant à lui installé à 1,953 milliard de dollars, en croissance de 9%. Le flux de trésorerie disponible a reculé en passant de 976 à 702 millions de dollars. Enfin, les revenus n'ont que très légèrement progressé de 1%, à 9,812 milliards de dollars.