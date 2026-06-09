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Wall Street en ordre dispersé avec le regain des tensions USA-Iran
information fournie par Reuters 09/06/2026 à 23:12

par Caroline Valetkevitch

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mardi, seul le Dow Jones enregistrant une légère hausse tandis que le S&P-500 et le Nasdaq ont reculé, en raison d'un engouement moindre pour les titres technologiques et après que Donald Trump a déclaré qu'il était nécessaire que les Etats-Unis répondent à une attaque imputée à l'Iran contre un hélicoptère américain.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,17%, ou 86,10 points, à 50.872,11 points.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 19,08 points, soit 0,26%, à 7.386,65 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 250,84 points (0,97%) à 25.678,82 points.

Reprochant à l'Iran d'avoir abattu un hélicoptère de l'armée américaine qui patrouillait dans la nuit de lundi à mardi près du détroit d'Ormuz, Donald Trump a déclaré sur les réseaux sociaux que les deux pilotes de l'appareil étaient indemnes mais qu'il était "nécessaire" de répondre à cette attaque.

Ces commentaires ont jeté une ombre supplémentaire sur une issue au conflit entre Washington et Téhéran, dont le cessez-le-feu temporaire a été fragilisé par une confrontation directe - certes éphémère - entre Israël et l'Iran pour la première fois depuis début avril.

L'indice de volatilité de CBOE .VIX , considéré comme l'indicateur du niveau de peur à Wall Street, s'est établi à un plus haut depuis le 7 avril.

Déjà en net repli vendredi à la suite des prévisions décevantes de Broadcom AVGO.O , qui ont remis en exergue les inquiétudes sur la valorisation élevée des groupes technologiques liés à l'intelligence artificielle (IA), le secteur de la "tech" a plongé en séance de plus de 4%, avant d'effacer une partie de ses pertes pour finir en repli de 1,8%.

Aux yeux de Michael O'Rourke, stratégiste en chef de JonesTrading, à Stamford dans le Connecticut, ce mouvement à la baisse est dû notamment à une "rotation" après une accumulation de gains récents. Le message publié dans l'après-midi par Donald Trump est venu amplifier la tendance, a-t-il ajouté.

Les investisseurs vont scruter cette semaine des données sur les prix à la consommation aux Etats-Unis et l'IPO très attendue de SpaceX. Les données sur la consommation pourraient alimenter les préoccupations sur l'impact du conflit au Moyen-Orient sur l'inflation, alors que les prix de l'énergie ont grimpé.

Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes

suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Rédigé par Jean Terzian)

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