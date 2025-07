Wall Street en ordre dispersé

(AOF) - Les indices new-yorkais ont connu des fortunes diverses mardi. Les investisseurs ont eu beaucoup d’éléments à surveiller. Donald Trump a révélé qu’il ne comptait pas reporter la date butoir du 9 juillet. À partir de ce moment, les pays qui n’ont pas conclu d’accord commercial avec les États-Unis verront leurs taxes douanières augmenter. En outre, le Sénat a adopté le projet de loi budgétaire, qui doit désormais passer devant la Chambre des représentants. Le Dow Jones a progressé de 0,91 %, à 44 494,94 points, tandis que le Nasdaq a cédé 0,82 %, à 20 202,89 points, après son récent record.

Tesla a accusé l'une des plus fortes baisses de l’indice S&P 500, se repliant de 5,34 % à 300,71 dollars, au plus bas depuis le début du mois de juin. Le titre a été pénalisé par de nouvelles attaques de Donald Trump à l’encontre de son patron Elon Musk. Le président américain a indiqué sur son réseau Truth que « sans subventions, il devrait probablement fermer boutique et rentrer chez lui en Afrique du Sud. Plus de lancements de fusées, de satellites ou de production de voitures électriques, et notre pays ferait des économies considérables ».

Les chiffres économiques du jour

Le rapport JOLTS du Département américain au Travail a fait ressortir 7,769 millions ouvertures de postes en mai, le consensus étant de 7,320 millions. Un mois plus tôt, ces ouvertures de postes étaient au nombre de 7,395 millions.

L’indice PMI manufacturier des États-Unis a accéléré au mois de juin, passant de 52 à 52,9. Il était attendu à 52, selon S&P Global.

L'indice des directeurs d'achat (ISM) manufacturier est ressorti à 49 en juin, après 48,5 en mai. Il était attendu à 48,8.

Les dépenses de construction ont reculé de 0,3% en mai. Elles étaient attendues en baisse de 0,2%, après un repli de 0,2% en avril.

La valeur à suivre aujourd'hui

Boeing

Boeing a annoncé des changements au sein de son organigramme. Brian West va quitter son poste de directeur financier pour devenir conseiller principal de Kelly Ortberg, la présidente-directrice générale. Pour remplacer Brian West, l'avionneur américain a choisi Jesus Malave qui a été élu vice-président exécutif et directeur financier. Il prendra ses fonctions le 15 août prochain. Auparavant, Jesus Malave était directeur financier chez Lockheed Martin.