Wall Street en nette baisse, les menaces douanières de Trump inquiètent

Wall Street dans le rouge, les menaces douanières de Trump inquiètent

par David French

La Bourse de New York a fini en nette baisse mardi, avec des inquiétudes à l'égard des nouvelles menaces de droits de douane formulées par ‍le président américain Donald Trump contre les pays européens s'opposant à sa volonté de contrôler le Groenland.

L'indice Dow Jones a cédé 1,76%, ou 870,74 points, à 48.488,59 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 143,15 points, soit 2,06%, à 6.796,86 ‌points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 561,07 points (2,39%) à 22.954,32 points.

Les trois principaux indices de Wall Street ont connu mardi leur plus important repli quotidien depuis le 10 octobre dernier.

Alors que Wall ​Street était fermée lundi, il s'agissait de la première séance depuis que Donald Trump a annoncé samedi ⁠qu'il imposerait à compter du 1er février des surtaxes douanières de 10% sur les produits en provenance de huit pays européens, dont la France et la Grande-Bretagne, pour leur opposition à ⁠son projet de prise de contrôle du ‍Groenland.

Ces surtaxes, a-t-il ajouté, seraient portées à 25% au 1er juin en l'absence ⁠d'un accord à propos du Groenland et continueraient de grimper tant qu'une solution ne sera pas trouvée à propos du territoire autonome danois, que le président dit vouloir acquérir, si nécessaire par la force.

Le Danemark et le Groenland ont ​dénoncé les projets du locataire de la Maison blanche et répété que l'île de l'Arctique n'était pas à vendre.

Wall Street est secouée par des craintes qui rappellent celles ayant suivi ce que Donald Trump a qualifié de "Jour de ⁠la Libération", en avril dernier, quand le président américain a détaillé de vastes droits de douane ​contre des dizaines de partenaires commerciaux des Etats-Unis. Le S&P-500 avait alors glissé à ​un creux proche du 'bear market'.

Alors ​que le moral des investisseurs a été touché, la question désormais est de déterminer si les secousses à propos ​du Groenland sont passagères ou si elles auront des répercussions ⁠à plus long-terme sur les marchés.

Jamie Cox, directeur de Harris Financial Group, a dit ne pas constater de fuite des investisseurs. Il serait surprenant, a-t-il ajouté, que Wall Street plonge de plus de 3% cette semaine, voyant principalement une "correction".

A ses yeux, la principale onde de choc pourrait venir du Japon, si Tokyo décide d'intervenir sur son marché financier.

Reste que l'économie ‌américaine demeure pour l'heure dans une situation solide. Plusieurs données sont attendues cette semaine, dont une nouvelle lecture de la croissance américaine au troisième trimestre et un rapport sur l'inflation.

text_section_type="notes" Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché........... 25 plus forts volumes.................. Plus fortes hausses en %............... Plus fortes baisses en %............... Guide des indices boursiers américains.... Statistiques du marché...................... Emprunt de référence à 10 ans .............. Guide des indices sectoriels américains... Guide des marchés actions américains...... Indices Dow Jones.......................... Indices S&P................. Valeurs ex-dividende........................... Prévisions pour le Dow Jones ‌et le S&P ..

(Rédigé par Jean Terzian)