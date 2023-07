Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: en mode rebond avec l'accalmie sur l'inflation information fournie par Cercle Finance • 28/07/2023 à 15:14









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait repartir à la hausse vendredi matin, les investisseurs réagissant favorablement à l'annonce d'un ralentissement plus marqué que prévu de l'inflation.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,5% à 1%, signe avant-coureur d'un début de séance favorable.



Les investisseurs ont été rassurés en début de matinée par la publication de l'indice des prix PCE 'core' (hors prix des produits alimentaires et prix de l'énergie), la mesure de l'inflation privilégiée par la Fed.



Les prix à la consommation, mesurés par l'indice des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE), ont ralenti à +4,1% en juin sur un an, après une hausse de 4,6% en avril.



Ce reflux des tensions inflationnistes, qui laisse espérer une inflexion de la politique monétaire restrictive menée par la Fed, intervient alors que son président, Jerome Powell, a laissé la porte ouverte cette semaine à de nouveaux relèvements de taux.



Toujours du coté de la macroéconomie, la hausse des prix à la consommation a également ralenti en Allemagne au mois de juillet, nouveau signe que l'inflation est en perte de vitesse au niveau mondial.



Ces évolutions favorables contribuent à une détente des rendements obligataires, le taux des Treasuries à dix ans revenant en direction de 3,95% après avoir dépassé le seuil des 4% hier.



Le reste de la séance sera animé par la parution de l'indice de confiance des consommateurs du Michigan.



Des résultats mal accueillis - à commencer par ceux de Chevron et ExxonMobil - pourraient néanmoins freiner le redressement des marchés d'actions américains, tout comme les performances décevantes publiées par Procter & Gamble.



Sur l'ensemble de la semaine, le Dow Jones affiche pour l'instant un gain symbolique de 0,1% tandis que le Nasdaq signe lui aussi une hausse hebdomadaire de 0,1%.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.