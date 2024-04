Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: en légère hausse grâce aux valeurs financières information fournie par Cercle Finance • 22/04/2024 à 17:19









(CercleFinance.com) - Wall Street a ouvert en légère hausse lundi matin, rompant avec une série de six baisses d'affilée, soutenue notamment par les valeurs financières qui bénéficient de la vigueur continue des rendements obligataires.



En fin de matinée, le Dow Jones grignote 0,1% et refranchit le cap des 38.000 points, à 38.033,7 points, tandis que le Nasdaq Composite grappille lui aussi 0,1% à 15.293,3 points.



Les valeurs financières, les mieux à même de tirer profit de taux élevés pendant plus longtemps que prévu et qui ont surperformé depuis le début de l'année, figurent encore aux avant-postes des marchés.



Avec une progression de 0,6%, l'indice S&P du secteur signe le meilleur gain des 11 grands indices sectoriels de l'indice S&P, qui évoluent en grande majorité dans le vert.



Côté résultats de sociétés, Verizon lâche près de 4% après avoir fait état d'un chiffre d'affaires trimestriel moins bon que prévu.



Egalement à la baisse, Tesla décroche de plus de 4% et aligne une septième séance consécutive de repli après avoir annoncé une nouvelle baisse du prix de ses véhicules électriques à la veille de la publication de ses trimestriels.



Nvidia se redresse de 1,6% après s'être écroulé de 10% vendredi, les investisseurs s'étant inquiétés de l'absence de prévisions de la part de son partenaire Super Micro Computer.



Les marchés sont freinés par un nouveau coup d'accélérateur au niveau des rendements obligataires, qui voit les taux revenir sur ses pires niveaux de l'année avec un papier à dix ans à plus de 4,65%.



L'apaisement des tensions entre Israël et l'Iran pénalise l'or, qui cède plus de 2% à 2.355,2 dollars, tout comme le pétrole qui consolide de 1,1% vers 81,25 dollars sur le NYMEX.



Aucun indicateur macroéconomique ne figure à l'agenda aujourd'hui.





