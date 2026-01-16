Wall Street en légère baisse avant une pause lundi
information fournie par Zonebourse 16/01/2026 à 22:09
À l'approche d'une pause lundi et dans l'attente de nouvelles publications d'entreprises, Wall Street a marqué le pas. Le S&P 500 cède 0,06% à 6 940 points, le Dow Jones recule de 0,17% à 49 359,3 points, tandis que le Nasdaq 100 perd 0,07% et clôture à 25 529,2 points.
Sur le plan politique et monétaire, plusieurs médias ont indiqué vendredi que Kevin Warsh, ancien gouverneur de la Réserve fédérale, apparaissait désormais comme le favori pour succéder à Jerome Powell à la tête de la banque centrale. Cette hypothèse a gagné en crédibilité après des propos jugés élogieux mais ambigus de Donald Trump à l'égard de Kevin Hassett, autre candidat pressenti.
Du côté des indicateurs macroéconomiques, la production industrielle américaine a progressé de 0,4% en décembre, un chiffre nettement supérieur aux attentes des économistes ( 0,1%) et conforme à la révision à la hausse du mois de novembre.
Sur le front des entreprises, le secteur de l'énergie a été particulièrement malmené. Des informations faisant état d'une volonté de l'administration Trump de voir les géants technologiques financer la construction de nouvelles centrales électriques, afin de répondre aux besoins croissants des centres de données liés à l'intelligence artificielle, ont pesé sur les valeurs du secteur. Constellation Energy a plongé de 9,8%, enregistrant la plus forte baisse du S&P 500 et du Nasdaq, tandis que Vistra a reculé de 7,5%.
À l'inverse, PNC Financial Services s'est distinguée avec une hausse de 3,76% après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, portés par une augmentation du revenu net d'intérêts et une baisse des provisions pour pertes sur prêts. State Street a, en revanche, déçu avec un bénéfice net en recul au quatrième trimestre, entraînant une baisse de 6,03% de son titre.
Enfin, Micron Technology a signé l'une des meilleures performances de la séance avec une progression de 7,76%. Le spécialiste des puces mémoire a annoncé le lancement d'un chantier de 100 milliards de dollars pour la construction d'un complexe de production de mémoire de dernière génération dans le comté d'Onondaga, dans l'État de New York, renforçant encore l'optimisme autour du secteur des semi-conducteurs.
