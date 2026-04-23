Wall Street en léger repli après une série de résultats mitigés
information fournie par Zonebourse 23/04/2026 à 18:44
A la mi-journée, le Dow Jones recule de 0,2% à 49 391,3 points. Le S&P 500, plus large, se replie de 0,1% à 7 130,1 après avoir atteint dans la matinée un nouveau plus haut historique au-delà de 7 147,7 points. Le Nasdaq Composite cède lui 0,3% à 24 571,7 après avoir établi un nouveau pic à 24 664,8 points.
Les indices ont profité un moment des dernières déclarations de Donald Trump, qui a jugé "possible" que les discussions avec Téhéran reprennent dans les prochains jours.
Mais l'effet de ces propos est vite retombé face aux propos du président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, qui a écarté une réouverture du détroit d'Ormuz tant que durerait le blocus américain des ports iraniens.
Dans ce contexte géopolitique toujours pesant, les prix du pétrole progressent, avec un baril de brut texan qui remonte de 1,6% à 94,5 dollars.
Les marchés d'actions, qui ont commencé à reprendre confiance avec la saison des résultats, semblent quant à eux nécessiter le besoin de digérer leur récent épisode de hausse.
Les publications trimestrielles continuent de concentrer l'attention des investisseurs, inquiets de l'impact de la remontée des prix du pétrole et de la réapparition des tensions inflationnistes sur les bénéfices des entreprises.
Texas Instruments ( 19,5%), Comcast ( 8,5%) et Hasbro ( 8%) brillent tout particulièrement après leurs comptes, tandis que ceux d'IBM (-9,2%), American Express (-3,7%) ou Tesla sont (-1,7%) sont plus ou moins lourdement sanctionnés.
Intel publiera à son tour ses performances de 1er trimestre après la clôture.
Sur le front des statistiques, l'indice PMI composite de S&P Global est ressorti à 52 en estimation flash en avril, à comparer à 50,3 pour le mois de mars, montrant que l'expansion du secteur privé américain a accéléré ce mois-ci.
Les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage ont pour leur part augmenté de 214 000 unités la semaine passée, une donnée proche des estimations qui étaient de 211 000, après 208 000 sept jours plus tôt, chiffre révisé à la hausse de 207 000.
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