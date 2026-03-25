 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wall Street en hausse, les investisseurs misent sur une désescalade au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 25/03/2026 à 21:33

par Sinéad Carew et Purvi Agarwal

La Bourse de New York a fini en hausse mercredi alors que les prix du pétrole ont baissé sur fond d'espoirs d'une désescalade du conflit au Moyen-Orient, l'Iran ayant dit étudier une proposition des Etats-Unis destinée à mettre fin à la guerre, laquelle perturbe depuis près de quatre semaines les livraisons mondiales d'énergie et alimente les craintes sur l'inflation.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,66%, ou 305,43 points, à 46.429,49 points.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 35,53 points, soit 0,54%, à 6.591,90 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 167,93 points (0,77%) à 21.929,83 points.

Téhéran a dit dans un premier temps mercredi, via un représentant non-identifié cité par la presse locale, que les demandes de Washington étaient "excessives" et que sa réponse initiale aux propositions américaines n'était "pas positive".

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a par la suite exclu l'hypothèse de négociations avec les Etats-Unis, tout en indiquant que des messages avaient été échangés via des médiateurs et que l'Iran étudiait les propositions.

Avec ces signaux ambigus, Wall Street a connu une séance en dents de scie, a noté Michael James, trader chez Rosenblatt Securities. "Les nerfs sont à vif, le moral et les gros titres dictent en grande partie les réactions du marché", a-t-il dit.

De quelconques informations sur des échanges entre les Etats-Unis et l'Iran sont à même de donner espoir aux investisseurs concernant le rétablissement des traversées dans le détroit d'Ormuz, voie cruciale pour les livraisons mondiales de pétrole et de gaz.

Les prix du pétrole ont reculé mercredi de plus de 2%, avec pour effet également de faire progresser les titres des entreprises grandement dépendantes du brut, telles les groupes de croisière maritime et les compagnies aériennes.

Parmi les principaux indices du S&P-500, l'énergie .SPNY a réalisé la moins bonne performance du jour, cédant 0,5%.

La flambée récente des prix du pétrole a exacerbé les craintes d'un regain plus large de l'inflation, compliquant les politiques monétaires des banques centrales.

Selon FedWatch de CME, les traders ne misent plus sur une quelconque baisse des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) cette année, comme c'était le cas avant le début de la guerre au Moyen-Orient. Au moins deux baisses de taux étaient alors anticipées.

A noter, côté valeurs, Arm ARM.O a bondi mercredi de 16,4% après avoir dévoilé une nouvelle puce destinée aux centres de données d'intelligence artificielle (IA) et censée rapporter des milliards de dollars.

D'autres fabriquants de semiconducteurs ont progressé, dont Advanced Micro Devices AMD.O et Intel INTC.O , qui ont pris plus de 7%. Nvidia NVDA.O a fini en hausse de 2%.

Destiny Tech100 DXYZ.N a grimpé de 15% à la suite d'informations de presse selon lesquels SpaceX, principal actionnaire de Destiny, prévoyait de déposer cette semaine son prospectus d'IPO.

text_section_type="notes" Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants:

NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Rédigé par Jean Terzian)

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
220,2700 USD NASDAQ +7,26%
ARM HOLDING ADR
157,0700 USD NASDAQ +16,38%
DESTINY TECH
30,6000 USD NYSE +16,31%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
46 429,49 Pts Index Ex +0,66%
INTEL
47,1800 USD NASDAQ +7,08%
NASDAQ Composite
21 929,83 Pts Index Ex +0,77%
NVIDIA
178,6800 USD NASDAQ +1,99%
S&P 500 INDEX
6 591,90 Pts CBOE +0,54%
USA BENCHMARK 10A
4,373 Rates -1,51%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Photo diffusée par la Guarda Nacional Republicana portugaise, le 25 mars 2026, montre le matériel saisi dans le véhicule d'un Français soupçonné d'enlèvement et de double homicide lors d'un contrôle routier au Portugal ( Portuguese Guarda Nacional Republicana / HANDOUT )
    Deux femmes disparues en Aveyron retrouvées mortes au Portugal, le principal suspect arrêté
    information fournie par AFP 25.03.2026 22:27 

    Les corps de deux femmes disparues en Aveyron ont été retrouvés enterrés mercredi dans un lieu isolé au Portugal, après cinq jours de recherches et l'arrestation mardi soir d'un ancien policier, ex-conjoint de l'une et compagnon de l'autre, soupçonné de les avoir ... Lire la suite

  • La gagnante Loana roule sur l'avenue la Grande Armée à Paris après avoir quitté le loft, le 05 juillet 2001, à l'issue de la soirée finale de Loft Story diffusée sur la chaîne M6 ( AFP / OLIVIER MORIN )
    Loana, télé-réalité et enfer du décor
    information fournie par AFP 25.03.2026 21:57 

    Une ascension fulgurante puis une longue dégringolade entre drogues, violences et tentatives de suicide: Loana, première vedette de télé-réalité en France retrouvée morte mercredi à 48 ans, a contribué à révolutionner le paysage audiovisuel avant de sombrer dans ... Lire la suite

  • Loana, gagnante de la finale de l'émission de téléréalité Loft Story, quitte en voiture le Loft à Saint-Denis, le 5 juillet 2001 en Seine-Saint-Denis ( AFP / FRANCOIS GUILLOT )
    Décès de Loana, pionnière de la télé-réalité en France
    information fournie par AFP 25.03.2026 21:45 

    Première vedette de la télé-réalité en France révélée grâce à sa participation à "Loft Story", Loana a été retrouvée morte mercredi à 48 ans à son domicile de Nice, après une vie marquée par de nombreux déboires entre drogues, dépressions et tentatives de suicide. ... Lire la suite

  • Des opérateurs à la Bourse de New York le 24 mars 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street termine en hausse, sensible à la détente des prix du pétrole
    information fournie par AFP 25.03.2026 21:35 

    La Bourse de New York a terminé dans le vert mercredi, profitant du recul des cours de l'or noir et des perspectives d'avancées diplomatiques pour aboutir à un cessez-le-feu au Moyen-Orient. Le Dow Jones a pris 0,66%, l'indice Nasdaq a avancé de 0,77% et l'indice ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank