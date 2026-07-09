Wall Street en hausse : les gains des valeurs du secteur des semi-conducteurs compensent les inquiétudes liées au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en hausse: Dow Jones +0,2%, S&P 500 +0,4%, Nasdaq +0,6%

* Meta recule après l'annonce d'une production de puces IA prévue pour septembre

* Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux États-Unis reculent dans un contexte de stabilité du marché du travail

* Micron en hausse après avoir renforcé ses plans d'investissement aux États-Unis

(Mises à jour après l'ouverture des marchés) par Ragini Mathur et Avinash P

Les principaux indices de Wall Street ont progressé jeudi, la hausse des valeurs des fabricants de puces ayant compensé les inquiétudes géopolitiques liées à la reprise des attaques , susceptibles de prolonger le conflit entre les États-Unis et l’Iran, tandis que Meta Platforms a chuté après que Reuters a révélé ses projets de production de puces d’IA.

L'armée américaine a déclaré mercredi avoir lancé de nouvelles frappes contre l'Iran afin de maintenir le détroit d'Ormuz ouvert à la navigation. L'Iran a riposté en attaquant des cibles américaines au Koweït et à Bahreïn, aggravant ainsi la confrontation alors que les efforts de cessez-le-feu sont fragiles.

L’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a gagné 5% en début de séance, s’apprêtant ainsi à enregistrer une deuxième séance positive consécutive.

Applied Materials AMAT.O a bondi de 9,4% et a mené la hausse parmi les valeurs du secteur des puces électroniques de l’indice de référence S&P 500 .SPX . L’indice des technologies de l’information .SPLRCT a bondi de 1,5%.

Micron Technology MU.O a gagné 9% après avoir dévoilé son intention d’investir plus de 250 milliards de dollars aux États-Unis d’ici 2035 afin de tirer parti de la forte demande en puces mémoire à l’ère de l’IA.

À l’inverse, Meta Platforms META.O a reculé de 1% après que Reuters, citant une note interne, a rapporté que la société prévoyait de fabriquer une puce d’intelligence artificielle à partir de septembre. Cette baisse a pesé lourdement sur l’indice des services de communication .SPLRCL , limitant ainsi les gains du S&P 500.

Le sentiment à l’égard des valeurs liées à l’IA s’est montré volatil ces derniers jours, sur fond d’inquiétudes quant à la pérennité d’un rebond qui a contribué à propulser Wall Street à des niveaux records en 2026, malgré les tensions au Moyen-Orient qui couvent en arrière-plan.

"Le S&P 500 et le Nasdaq ont connu un premier semestre très solide, principalement grâce aux fournisseurs de solutions de stockage de données", a déclaré Michael Hewson, analyste de marché senior chez iFOREX.

"Des inquiétudes subsistent quant à leur capacité à continuer de générer les niveaux records de chiffre d’affaires et de bénéfices qu’ils affichent actuellement, et lorsque l’on ajoute à cela la rupture du cessez-le-feu au Moyen-Orient, on obtient une combinaison explosive."

IBM IBM.N et Microsoft MSFT.O ont respectivement reculé de 2,7% et 1,4%. Bloomberg a rapporté que Starbucks SBUX.O avait eu recours à l’IA pour réduire sa dépendance vis-à-vis de ces deux entreprises.

À 10h06, heure de l’Est, l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 87,73 points, soit 0,17%, à 52.436,12, le S&P 500 .SPX gagnait 30,23 points, soit 0,40%, à 7.512,94 et le Nasdaq Composite .IXIC gagnait 160,02 points, soit 0,62%, à 26.030,68.

Du côté des données économiques, le nombre d’Américains ayant déposé une demande d’allocations chômage a baissé la semaine dernière, ce qui suggère que le marché du travail est resté stable malgré un ralentissement de la croissance de l’emploi en juin.

Sous la houlette de son nouveau président, Kevin Warsh, la Réserve fédérale a maintenu ses taux d’intérêt inchangés lors de sa réunion de juin, mais le compte-rendu publié mercredi a révélé que quelques responsables estimaient qu’il y avait lieu de relever les coûts d’emprunt avant de finalement convenir de les maintenir à leur niveau actuel.

Selon les données de LSEG, les opérateurs anticipent au moins une hausse des taux de 25 points de base d’ici la fin de l’année.

Entre autres, PepsiCo PEP.O a chuté de 4,7% bien que le géant des snacks et des sodas ait dépassé les estimations de chiffre d’affaires pour le deuxième trimestre.

Les titres en hausse ont été plus nombreux que ceux en baisse, dans un rapport de 1,71 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,85 pour 1 au Nasdaq.

On a dénombré 28 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 22 nouveaux plus bas à la Bourse de New York. Ni l'indice S&P 500 ni l'indice Nasdaq Composite n'ont enregistré de nouveaux plus hauts ou de nouveaux plus bas.