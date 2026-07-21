Wall Street en hausse, la "tech" relègue le conflit au M-O au second plan

par Sinéad Carew et Ragini Mathur

La Bourse de New York a fini en hausse mardi, portée par les gains importants du secteur des semi-conducteurs qui ont relégué au second plan les préoccupations liées aux hostilités entre les Etats-Unis et l'Iran ainsi que la question des droits de douane supplémentaires que Washington entend imposer.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,74%, ou 385,38 points, à 52.224,64 points.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 65,92 points, soit 0,89%, à 7.509,20 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 329,13 points (1,29%) à 25.837,21 points.

Parmi les catalyseurs de Wall Street cette année, mais volatile au cours des dernières semaines, le secteur des semi-conducteurs a de nouveau progressé lors de la séance, après avoir nettement chuté vendredi.

Ces gains interviennent alors que sont attendus cette semaine les résultats trimestriels de groupes technologiques dont le géant Alphabet GOOGL.O ainsi que les fabriquants de puces Intel INTC.O et Texas Instruments TXN.O .

"Les investisseurs ont vraiment réinvesti dans les semi-conducteurs avant les résultats parce qu'ils ont peur de rater le coche, peur que ces entreprises puissent largement battre les attentes et revoir leurs prévisions à la hausse (...)", a commenté Lindsey Bell, stratégiste en chef de 248 Ventures, à Charlotte en Caroline du Nord.

Mais, a-t-elle ajouté, de tels mouvements peuvent "compliquer les réactions aux résultats". "Les montants vont être très bons, mais les actions ont été valorisées en espérant la perfection", a-t-elle dit.

Les investisseurs ont semblé faire fi de l'annonce par le président américain Donald Trump de droits de douane de 50% sur un éventail de produits en provenance du Canada.

Ils n'ont pas paru non plus inquiets outre-mesure à l'égard de la hausse des prix du pétrole en raison du blocus maritime annoncé par les Houthis du Yémen en mer Rouge, où transitent des livraisons énergétiques cruciales.

Neuf des onze secteurs majeurs du S&P-500 ont progressé, au premier rang desquels les technologies de l'information

.SPLRCT , qui ont progressé de 2,35%, soit la plus forte hausse du jour.

Côté valeurs, à noter, 3M MMM.N a pris 7,3% après avoir revu à la hausse sa prévision de bénéfice annuel.

Hasbro HAS.O a grimpé de 8,8% après avoir relevé ses prévisions annuelles, misant notamment sur la demande pour ses jeux numériques.

MSCI MSCI.N a cédé 10% à la suite d'une prévision de coûts annuels revue à la hausse.

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suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(version française Jean Terzian)