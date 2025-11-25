 Aller au contenu principal
Wall Street en hausse, la tech en tête
information fournie par AOF 25/11/2025 à 07:50

(AOF) - Les marchés actions américains ont terminé en hausse cette première séance d'une semaine, qui sera notamment marquée, jeudi, par la fermeture de Wall Street, Thanksgiving oblige. Le président de la Fed de New York a contribué à raviver les espoirs d'assouplissement en décembre. Les indices ont été soutenus par les valeurs technologiques, et en particulier Alphabet, qui a bénéficié des performances de son modèle d'intelligence artificielle, Gemini 3. Le Dow Jones a gagné 0,44% à 46 448,27 points et le Nasdaq Composite a progressé de 2,69% à 22 872,01 points.

Tyson Foods (+6,52% à 57,17 dollars) a annoncé qu'il mettra fin à ses activités dans l'une de ses plus grandes usines de transformation de viande bovine aux Etats-Unis. Elle est située dans la ville de Lexington, dans le Nebraska. En outre, le groupe agroalimentaire réduira l'activité de son usine de boeuf à Amarillo, au Texas, à une seule équipe fonctionnant à pleine capacité. Afin de répondre à la demande des clients, la production sera augmentée dans d'autres usines bovines de la société, optimisant ainsi les volumes à travers son réseau.

Biogen

Novo Nordisk a annoncé que son essai de phase 2 évaluant l'efficacité et la sécurité du Sémaglutide oral par rapport au placebo, en complément du traitement standard, n'ont pas confirmé la supériorité du traitement par rapport au placebo dans la réduction de la progression de la maladie d'Alzheimer. Cette annonce profite notamment à Biogen, dont le titre est attendu en forte hausse à l'ouverture de Wall Street. La société a déjà commercialisé deux traitements dans cette indication en partenariat avec Eisai.

Kohl's

Kohl's devrait nommer Michael Bender au poste de directeur général permanent dès ce lundi, fait savoir l'agence Bloomberg, citant une source au fait du dossier. Le distributeur de grands magasins en difficulté avait licencié en mai son ancien directeur général, Ashley Buchanan. Ce renvoi constituait le troisième changement de PDG en trois ans pour Kohl's. Michael Bender siège au conseil d'administration de Kohl's en tant que directeur depuis juillet 2019.

Tyson Foods

Vendredi, le groupe agroalimentaire Tyson Foods a annoncé qu'il mettra fin à ses activités dans son usine bovine de Lexington, dans le Nebraska. Il réduira l'activité de son usine de boeuf à Amarillo, au Texas, à une seule équipe fonctionnant à pleine capacité. Afin de répondre à la demande des clients, la production sera augmentée dans d'autres usines bovines de la société, optimisant ainsi les volumes à travers son réseau. "Nous comprenons l'impact de ces décisions sur les membres de l'équipe et les communautés dans lesquelles nous opérons", a déclaré la société.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

