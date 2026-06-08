Wall Street en hausse grâce au rebond du secteur des semi-conducteurs et à l'apaisement des tensions au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices en hausse: Dow Jones +0,29 %, S&P 500 +0,68 %, Nasdaq +1,09 %

* Marvell Technology s'apprête à rejoindre le S&P 500, son action bondit

* Les valeurs technologiques mènent la hausse après la chute de vendredi

* Citi prévoit que le S&P 500 franchira la barre des 8 000 points d'ici la fin de l'année

(Mises à jour après l'ouverture du marché) par Sruthi Shankar et Twesha Dikshit

Les principaux indices de Wall Street ont progressé lundi, les fabricants de puces électroniques se remettant de la forte correction de la semaine dernière, tandis que les investisseurs ont été rassurés par les signes d'apaisement des tensions au Moyen-Orient.

L'action Intel INTC.O a bondi de 8,5 %. The Information a rapporté qu'Alphabet GOOGL.O avait fait appel à la société pour fabriquer 3 millions de puces en interne, tandis que Nvidia évaluait sa technologie.

L'indice du secteur technologique du S&P 500 .SPLRCT a gagné 1,9 %, tandis que l'indice Philadelphia SE Semiconductor

.SOX a progressé de 4,6 %, rebondissant après la forte baisse de vendredi qui avait fait perdre 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière aux fabricants de puces cotés aux États-Unis.

Les actions de Nvidia NVDA.O et de Broadcom AVGO.O ont respectivement progressé de 1,7 % et 2,8 %, tandis que celles de Micron Technology MU.O ont bondi de 8,7 %.

Les anticipations d'un resserrement de la politique monétaire et les résultats décevants de Broadcom la semaine dernière avaient fait craindre que le secteur ne croisse trop vite, incitant les traders à prendre leurs distances après une forte progression cette année.

« Parfois, ces mouvements vont trop loin trop vite et un léger recul s'impose. Et ce recul va probablement se traduire par des investissements dans d'autres secteurs », a déclaré Art Hogan, stratège en chef des marchés chez B Riley Wealth.

Quatre des onze principaux indices du S&P 500 étaient dans le vert.

Pour renforcer encore ce sentiment, l'armée iranienne a annoncé que sa première vague d'attaques contre Israël depuis le cessez-le-feu d'avril était désormais terminée. Israël a suspendu ses frappes contre l'Iran à la demande du président américain Donald Trump, a déclaré un haut responsable israélien cité par Channel 12.

Les attaques entre les deux pays avaient fait grimper les prix du pétrole de plus de 5 % plus tôt dans la journée de lundi. Les cours du brut LCOc1 CLc1 affichaient en fin de séance une hausse inférieure à 2 %. Les valeurs énergétiques .SPNY ont progressé de 1,3 %.

À 9 h 37 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 146,11 points, soit 0,29 %, à 51 015,91, le S&P 500 .SPX a gagné 50,54 points, soit 0,68 %, à 7 434,28 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 280,09 points, soit 1,09 %, à 25 989,52.

Les données sur l'emploi pour le mois de mai, bien meilleures que prévu , ont également contribué à la chute de vendredi, les traders anticipant des hausses de taux d'intérêt cette année. Les cours des contrats à terme sur taux d'intérêt laissent entrevoir une probabilité de 42 % que la Réserve fédérale relève ses taux de 25 points de base en décembre, selon l'outil Fedwatch du CME Group .

Le rapport sur les prix à la consommation de mai, publié mercredi, pourrait offrir aux investisseurs de nouvelles perspectives sur l'impact de la hausse des prix de l'énergie due à la guerre en Iran sur l'inflation.

.SPX Citigroup a été la dernière société de courtage à relever son objectif d' s pour l'indice S&P 500 à fin 2026, estimant qu'il dépassera la barre des 8 000 points, en invoquant la résilience des bénéfices des entreprises et la croissance tirée par l'IA.

L'optimisme sans faille autour de l'IA a contribué à la récente série de records de Wall Street, mais les inquiétudes persistantes concernant l'impact économique de la guerre en Iran ont assombri le sentiment des investisseurs.

Parmi les autres titres en vue, Marvell Technology

MRVL.O a bondi de près de 10 %, le fabricant de puces devant rejoindre l'indice de référence S&P 500 avant l'ouverture des marchés le 22 juin. Flex FLEX.O a légèrement progressé après que le fabricant d'électronique s'est également assuré une place dans l'indice.

Eli Lilly LLY.N a progressé de 2,3 % après que les résultats d'essais cliniques du laboratoire pharmaceutique ont montré que son médicament de nouvelle génération contre l'obésité, le retatrutide, réduisait la gravité de l'apnée du sommeil tout en favorisant la perte de poids et en soulageant les douleurs au genou.

Les titres en hausse ont dépassé les titres en baisse dans un rapport de 1,76 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,97 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 5 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 4 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 47 nouveaux plus hauts et 57 nouveaux plus bas.