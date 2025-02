Wall Street: en hausse de +0,7%, le surplus, c'est Palantir! information fournie par Cercle Finance • 05/02/2025 à 07:33









(CercleFinance.com) - Wall Street avait réalisé une entame de séance hésitante (le Dow Jones s'effritait de -0,2% tandis que le S&P500 grappillait +0,2%), mais le Nasdaq se détachait d'entrée de jeu avec +0,7%, dans le sillage de Palantir.



Au final, les trois principaux indices clôturent dans le vert avec un Dow Jones à +0,3%, un S&P500 à +0,72% et un Nasdaq qui a doublé ses gains initiaux pour finir à +1,35% (hausse ralentie par les -13,2% de PayPal et les -6,5% de Moderna). Enfin, le Russell-2000 refait brusquement surface avec +1,4% ce mardi.



L'impact de Palantir sur le Nasdaq-100 (+1,25%) est colossal (ajout de +50Mds$ de 'capi') : le cours s'envole de +24% après la publication de résultats supérieurs de 10% aux attentes (et une hausse de 36% du CA)... mais le cours a été multiplié par sept sur un an, et le bénéfice de 1Md$ attendu en 2025 se paye la bagatelle de 200 fois.



Quant au chiffre d'affaires 2025 estimé à 3,75Mds$, il se paye près de 60 fois, soit la valorisation la plus stratosphérique de l'histoire pour une entreprise valant plus de 100Mds$ (les sommets de valorisation de Cisco en 2000 avec 60 fois les bénéfices sont presque risibles).



Les velléités protectionnistes manifestées ce week-end par Donald Trump s'estompent : le Mexique a en effet réussi à négocier et obtenir un délai de grâce d'un mois moyennant l'envoi de 10.000 hommes qui seront chargés de sécuriser la frontière avec les Etats-Unis.



Washington a également suspendu les droits de douane contre le Canada après que le premier ministre Justin Trudeau eut annoncé des renforts à la frontière afin de limiter le trafic de drogue, surtout la contrebande de fentanyl, un opioïde qui fait des ravages Outre-Atlantique.



De son côté, la Chine a annoncé ce mardi la mise en oeuvre de mesures de rétorsion aux nouveaux tarifs douaniers de Donald Trump en imposant des taxes sur les hydrocarbures et en lançant une enquête contre Google. Mais le président chinois Xi Jinping a prévu de s'entretenir dans la soirée avec son homologue américain, laissant entrevoir un possible assouplissement de leurs positions respectives.



Les chiffres du jour semblent témoigner d'une économie plus vulnérable qu'il n'y parait : les commandes industrielles ont chuté de -0,9% et le nombre des offres d'emploi disponibles a baissé de -556.000 en janvier aux Etats-Unis (à 7,6 millions), selon le rapport mensuel 'Jolts'. Le nombre de recrutements est quant à lui resté stable à 5,5 millions, mais accuse un repli de 325.000 d'une année sur l'autre.



Le Département du Travail publiera vendredi son traditionnel rapport mensuel sur l'emploi (NFP), qui devrait faire apparaître 170.000 créations de postes en janvier, contre 256.000 en décembre, pour un taux de chômage attendu stable à 4,1%.



Côté résultats, ceux d'Alphabet/Google étaient très attendus: le titre décroche de -6 à -7% (vers 190$) avec la publication d'un chiffre d'affaires moins étoffé qu'espéré (notamment dans le 'cloud' à 11,96Mds$ contre 12,2Mds$ espéré) et un BPA à 99,5% conforme aux attentes.





