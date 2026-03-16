Wall Street en hausse après un passage remarqué à Ormuz
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 15:59
Pas d'accalmie au Moyen-Orient : après 17 jours de conflit, le régime iranien est toujours debout et promet que tant que Netanyahou sera en vie, "il restera la cible d'une traque systématique visant à l'éliminer". De son côté, Israël a fait savoir que la guerre allait se poursuivre pendant "au moins trois semaines" et conduit toujours des opérations au sud du Liban, dans le fief du Hezbollah.
Guerre des mots
Outre les échanges de missiles et de bombes, les parties se livrent aussi une guerre informationnelle sans relâche. "Militairement inefficace et faible, l'Iran excelle en revanche dans l'art de diffuser de fausses informations aux médias complaisants", a souligné Donald Trump, visiblement ému par les fausses images d'un porte-avions américain en flammes diffusées pendant le week-end.
La Maison Blanche n'a pourtant rien à envier aux mollahs en matière de propagande et d'outrance : en début de conflit, elle avait largement diffusé un clip mêlant images de bombardements, images de séries télévisées et séquences de jeux vidéo, transformant la guerre en pur divertissement.
Une ligne que le président américain semble toujours défendre : alors que les États-Unis ont bombardé l'île de Kharg, une minuscule bande de terre par laquelle transite la majeure partie des exportations de pétrole iraniennes, Trump a fait savoir qu'il pourrait potentiellement conduire de nouvelles frappes "juste pour le plaisir".
"Il est bien évidemment difficile d'assumer des hypothèses robustes au vu de la rapidité avec laquelle ce conflit évolue et chaque intervention du président Donald Trump pourrait remettre en cause notre scénario. Pour autant, nous considérons que la volatilité des prix du baril de pétrole et du gaz devrait perdurer, que le blocage du détroit d'Ormuz pourrait encore durer et que les échanges de missiles se poursuivront", indique-t-on chez TP ICAP.
Un passage remarqué à Ormuz
Ce matin, le site MarineTraffic a pourtant fait savoir qu'un navire non iranien, le pétrolier Aframax Karachi, transportant du pétrole brut d'Abu Dhabi, avait traversé le passage, transpondeur activé, laissant supposer que certains chargements pourraient bénéficier d'un passage sécurisé négocié.
Dans ces conditions, le Brent recule de 3,2% à 100 USD le baril tandis que le VIX recule de 11%, à 24,2 points, témoignant d'une nette baisse du stress sur les marchés.
Par ailleurs, alors que les spécialistes redoutent un minage du détroit d'Ormuz par l'Iran, Exail s'adjuge 7% à la Bourse de Paris, les investisseurs saluant l'expertise du groupe dans le déminage sous-marin. Son système UMIS, permet en effet de détecter, d'identifier et de neutraliser les mines sans qu'aucun humain n'ait à pénétrer dans la zone de danger et pourrait donc être plébiscité dans le cadre d'une éventuelle campagne de déminage.
Un autre front : celui de la dette privée américaine
"Si la guerre en Iran est sur toutes les lèvres, un autre sujet commence à émerger : celui de la dette privée américaine", prévient Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM. Plusieurs grands acteurs américains ont en effet appliqué des décotes sur une partie de leur portefeuille de dette privée ces dernières semaines, suscitant des interrogations autour des rendements futurs. "Les décotes annoncées sont souvent préventives afin de décourager les investisseurs de sortir", souligne l'expert, qui n'imagine "pas de contagion à la dette privée européenne, pour le moment".
Sur le plan macro-économique, la semaine sera aussi ponctuée par les décisions de plusieurs banques centrales (Canada, Fed, Banque nationale suisse, Banque d'Angleterre, BCE).
"Nous nous attendons à ce que le statu quo monétaire soit maintenu à cause des incertitudes macroéconomiques liées à la situation au Moyen-Orient. La flambée des prix de l'énergie et des engrais risque de provoquer des tensions inflationnistes à court terme qui vont inciter à reporter les baisses de taux prévues", indique-t-on chez Pictet AM.
L'actualité des valeurs
Dollar Tree publie un BPA ajusté en augmentation de 21% à 2,56 USD au titre de son 4e trimestre 2025 (clos fin janvier), un niveau dépassant de 1% environ le consensus de marché, avec un profit opérationnel ajusté en croissance de 10,7% à 695 MUSD.
Micron renforce sa capacité de production de mémoire pour répondre à la demande liée à l'intelligence artificielle. L'annonce de nouvelles installations à Taïwan a fait progresser l'action du groupe en préouverture.
AMD annonce une collaboration stratégique avec Celestica pour lancer sur le marché la nouvelle plateforme d'IA à l'échelle de rack "Helios", en associant le leadership du premier en informatique haute performance et IA avec l'expertise du second dans les technologies avancées de commutateurs réseau.
Meta a conclu un partenariat majeur avec le fournisseur de cloud néerlandais Nebius pour renforcer ses capacités d'intelligence artificielle. L'accord prévoit jusqu'à 27 milliards de dollars d'infrastructures sur cinq ans et a fait bondir l'action de Nebius de plus de 10% en Bourse.
Accenture a finalisé l'acquisition de Faculty, une entreprise britannique leader en intelligence artificielle, reconnue pour son expertise technique et son expérience dans l'application sécurisée de l'IA aux secteurs public et privé.
Salesforce annonce le lancement ce jour de son programme de rachat accéléré d'actions (ASR) précédemment annoncé pour 25 MdsUSD, par la mise en oeuvre d'accords qu'il avait conclu le 11 mars 2026 avec certaines institutions financières.
Des stats et des chiffres
Sur le front des statistiques, l'activité manufacturière a pratiquement stagné dans l'État de New York en mars, selon les entreprises répondant à l'Empire State Manufacturing Survey de la Fed locale, l'indice général des conditions économiques ayant en effet chuté de sept points pour atteindre -0,2.
Par ailleurs, après une augmentation de 0,7% en janvier par rapport au mois précédent (confirmée par rapport à l'estimation initiale), la production industrielle américaine s'est accrue de 0,2% en février, à comparer à une hausse de 0,1% attendue selon Jefferies.
Dans le reste de l'actualité, le dollar gagne 0,6% face à l'euro, à 0,869 EUR. Le bitcoin gagne 2% à 74 350 USD. Enfin, l'once d'or s'échange contre 5 000 USD (-0,2%).
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