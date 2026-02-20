 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wall Street en hausse après l'annulation des droits de douane par la Cour suprême
information fournie par Zonebourse 20/02/2026 à 22:13

Les Bourses américaines ont clôturé en franche progression vendredi, soutenues par le rebond des poids lourds de la technologie après que la Cour suprême a annulé les droits de douane globaux instaurés par Donald Trump. Dans ce contexte, le S&P 500 s'adjuge 0,69% à 6 909,5 points, le Dow Jones progresse de 0,47% à 49 625,9 points, tandis que le Nasdaq 100 grimpe de 0,87% à 25 012,6 points.

La plus haute instance judiciaire du pays a tranché, par six voix contre trois, contre ces taxes mises en place l'an dernier au titre d'une loi fédérale prévue pour les situations d'urgence nationale. Cette décision a aussitôt rassuré les investisseurs, inquiets d'un enlisement durable des tensions commerciales.

Le président américain a fustigé un jugement "scandaleux" et a annoncé dans la foulée son intention d'instaurer un droit de douane mondial de 10% pour une période de 150 jours, en s'appuyant sur la section 122 du Trade Act de 1974, afin de remplacer une partie des dispositifs d'urgence invalidés par la Cour.
Malgré cette décision, la Cour suprême ne s'est pas prononcée sur la question d'un éventuel remboursement des droits déjà collectés. Des milliers d'entreprises dans le monde ont engagé des actions en justice pour contester les mesures tarifaires de l'administration Trump et obtenir le remboursement des sommes versées. D'après certains économistes, plus de 175 milliards de dollars de recettes douanières seraient concernés.

Plus tôt dans la séance, des statistiques ont révélé un ralentissement plus marqué que prévu de la croissance américaine au quatrième trimestre. Dans le même temps, un autre indicateur a montré une accélération de l'inflation en décembre, soulignant que l'évolution des prix demeure un enjeu clé pour la Réserve fédérale.

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés estiment désormais à un peu plus de 50% la probabilité d'une baisse des taux d'intérêt d'ici la réunion de juin.
La semaine prochaine, l'attention des investisseurs se portera sur la publication des résultats trimestriels de Nvidia mercredi, alors que les valeurs liées à l'intelligence artificielle continuent d'orienter la tendance. Plusieurs statistiques macroéconomiques sont également attendues, notamment l'indice des prix à la production, programmé vendredi.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank