Wall Street en hausse après l'annulation des droits de douane par la Cour suprême
information fournie par Zonebourse 20/02/2026 à 22:13
La plus haute instance judiciaire du pays a tranché, par six voix contre trois, contre ces taxes mises en place l'an dernier au titre d'une loi fédérale prévue pour les situations d'urgence nationale. Cette décision a aussitôt rassuré les investisseurs, inquiets d'un enlisement durable des tensions commerciales.
Le président américain a fustigé un jugement "scandaleux" et a annoncé dans la foulée son intention d'instaurer un droit de douane mondial de 10% pour une période de 150 jours, en s'appuyant sur la section 122 du Trade Act de 1974, afin de remplacer une partie des dispositifs d'urgence invalidés par la Cour.
Malgré cette décision, la Cour suprême ne s'est pas prononcée sur la question d'un éventuel remboursement des droits déjà collectés. Des milliers d'entreprises dans le monde ont engagé des actions en justice pour contester les mesures tarifaires de l'administration Trump et obtenir le remboursement des sommes versées. D'après certains économistes, plus de 175 milliards de dollars de recettes douanières seraient concernés.
Plus tôt dans la séance, des statistiques ont révélé un ralentissement plus marqué que prévu de la croissance américaine au quatrième trimestre. Dans le même temps, un autre indicateur a montré une accélération de l'inflation en décembre, soulignant que l'évolution des prix demeure un enjeu clé pour la Réserve fédérale.
Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés estiment désormais à un peu plus de 50% la probabilité d'une baisse des taux d'intérêt d'ici la réunion de juin.
La semaine prochaine, l'attention des investisseurs se portera sur la publication des résultats trimestriels de Nvidia mercredi, alors que les valeurs liées à l'intelligence artificielle continuent d'orienter la tendance. Plusieurs statistiques macroéconomiques sont également attendues, notamment l'indice des prix à la production, programmé vendredi.
A lire aussi
-
Avec sa forme futuriste, il semble sorti d'un film de science-fiction. Loin du projet de départ d'éliminer les moustiques des chambres à coucher, le fusil fait tomber les drones comme des mouches sur les champs de bataille. De l'Ukraine à la mer Rouge, en passant ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a terminé en hausse vendredi, réservant un bon accueil à la décision de la Cour suprême des Etats-Unis de juger illégale une bonne partie des droits de douane imposés par Donald Trump, sans s'enflammer pour autant. Le Dow Jones a pris 0,47%, ... Lire la suite
-
Donald Trump, furieux, s'en est violemment pris vendredi à la Cour suprême, se disant "profondément déçu" par sa décision jugeant illégale une bonne partie des droits de douane du président américain, et a annoncé imposer une nouvelle taxe mondiale sur les importations ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a clôturé en hausse vendredi, portée par Alphabet, Amazon et d'autres poids lourds de la cote après la décision de la Cour suprême d'annuler les droits de douane "réciproques" imposés en avril dernier par Donald Trump à une multitude de ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer