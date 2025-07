Wall Street en hausse après l'accord commercial USA-Japon, Texas Instruments dévisse

(AOF) - Les marchés américains progressent suite à l'accord commercial sur les droits de douane entre les Etats-Unis et le Japon. Il prévoit une réduction des taxes à 15% pour les importations de véhicules et pièces détachées en provenance du Japon sur le territoire américain, contre 25% actuellement. Côté valeurs, Texas Instruments chute au sein du S&P 500. Si les prévisions du géant des semi-conducteurs étaient en ligne, voire légèrement supérieures au consensus, certains analystes affichent leur déception. Vers 17h30, le Dow Jones gagne 0,47% à 44710 points. Le Nasdaq avance de 0,07% à 20907 points

Les investisseurs délaissent Texas Instruments (-12,49% à 188,08 dollars), qui est relégué parmi les principales baisses du S&P 500. Si les prévisions du géant des semi-conducteurs étaient en ligne, voire légèrement supérieures au consensus, certains analystes affichent leur déception. Deutsche Bank précise qu'elles sont inférieures à ses estimations tant au niveau du bénéfice par action que des revenus. JPMorgan souligne que le " ton plus prudent de la direction marque un changement par rapport aux commentaires en cours de trimestre et par rapport à la situation d'il y a 90 jours ".

Les chiffres macroéconomiques

Les ventes de logements anciens ont atteint 3,93 millions d'unités en rythme annuel en juin aux États-Unis. Elles sont inférieures aux attentes (4 millions d'unités) et à celles de mai : 4,04 millions.

Aux États-Unis, les stocks hebdomadaires de pétrole ont diminué de 3,169 millions de barils la semaine dernière. Ce recul est nettement plus important que celui anticipé par les spécialistes : 1,400 million, contre -3,859 millions la semaine précédente. Les stocks d'essence ont, pour leur part, reculé de 1,738 million, contre une hausse de 3,399 millions la semaine précédente. Pour les produits distillés, dont le fioul domestique, les stocks ont progressé de 2,931 millions, après une hausse de 4,173 millions. Vers 16h35, le Brent reculait ce mercredi de 0,70% à 68,19 dollars.

Les valeurs à suivre

AT&T

AT&T a dépassé les estimations au deuxième trimestre. L'opérateur télécoms a déclaré un bpa de 54 cents, contre 51 cents attendus. L'Ebitda ajusté s'est élevé à 11,7 milliards de dollars, contre 11,3 milliards un an plus tôt à la même période. Le free cash-flow s'est accru de 10% à 4,4 milliards pour des revenus en hausse de 3,5% à 30,8 milliards (contre 30,50 milliards attendus). Pour l'exercice en cours, AT&T vise un BPA ajusté de 1,97 à 2,07 dollars et une croissance de l'Ebitda ajusté de 3% ou plus.

Baker Hughes

Au deuxième trimestre 2025, le chiffre d'affaires de Baker Hughes s'élève à 6,9 milliards de dollars, en baisse de 3% par rapport à l'année précédente à la même période. Il dépasse le consensus de 6,63 milliards de dollars. L'Ebitda ajusté de 1,212 milliard de dollars est en hausse de 7%. Le résultat net attribuable à Baker Hughes a augmenté de 21% à 701 millions de dollars. Le BPA dilué a augmenté de 22% à 0,71 dollar.

CME

CME Group, la place de marché de produits dérivés la plus importante du monde, a présenté des profits meilleurs qu'anticipé à la faveur de la forte hausse des volumes liée à l'augmentation de la volatilité. Au deuxième trimestre, le bénéfice net est ressorti à 1,025 milliard de dollars, soit 2,81 dollars par actions, contre respectivement 883,2 millions de dollars et 2,42 dollars, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 2,96 dollars, soit 4 cents de mieux que le consensus.

Hilton

Hilton a dévoilé des résultats trimestriels globalement supérieurs aux prévisions du groupe. Sur la période d'avril à juin, le bénéfice net s'est élevé à 442 millions de dollars, alors que le groupe tablait sur un résultat net compris entre 455 et 469 millions de dollars. En revanche, le bénéfice par action ajusté a été très nettement supérieur aux prévisions en s'installant à 2,20 dollars, contre une fourchette d'objectifs de 1,88 à 1,94 dollar par titre. Wall Street anticipait un bénéfice par action ajusté de 2,05 dollars.

Intuitive Surgical

Sur le trimestre clos le 30 juin, Intuitive Surgical a fait mieux que prévu. La société a généré un bénéfice net de 664,2 millions de dollars, en hausse de 24,97 % par rapport à la même période un an plus tôt. Parallèlement, le bénéfice par action dilué a atteint 2,19 dollars, contre 1,78 un an plus tôt, et 1,93 dollar attendu. Le chiffre d'affaires a quant à lui progressé de 21,45 %, à 2,44 milliards de dollars.