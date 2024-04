Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: en hausse après Goldman et les ventes au détail information fournie par Cercle Finance • 15/04/2024 à 15:13









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en hausse lundi matin, soutenue par les résultats meilleurs que prévu de Goldman Sachs et des indicateurs économiques plutôt rassurants.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices boursiers avancent de 0,8%, laissant entrevoir un redressement de la tendance après deux semaines consécutives dans le rouge.



Les premiers échanges devraient être soutenus par les résultats supérieurs aux attentes de Goldman Sachs, dont le bénéfice trimestriel a augmenté de 28% sous l'impulsion de la vigueur de ses activités de marchés.



Suite à cette publication, le titre de la banque d'affaires new-yorkaise grimpait de presque 4% en cotations avant-Bourse.



Bank of America et Morgan Stanley - qui publieront leurs comptes trimestriels demain - sont également orientés à la hausse en préouverture.



Alors que la saison des résultats doit s'intensifier cette semaine, les investisseurs semblent vouloir mettre de côté leurs craintes sur la persistance de l'inflation, qui pourrait amener la Fed à retarde ses baisses de taux.



Quelque 44 sociétés appartenant à l'indice S&P 500, dont six valeurs du Dow Jones, doivent publier leurs comptes cette semaine. Les annonces de J&J, Netflix et Procter & Gamble seront notamment surveillées de très près.



La cote est également tirée vers le haut par plusieurs indicateurs économiques.



La publication des chiffres des ventes au détail, qui a montré une hausse plus marquée que prévu de 0,7% en mars, est notamment venue conforter le marché sur la vigueur de l'économie américaine.



L'indice 'Empire State' - qui mesure l'activité manufacturière dans la région de New York - est ressorti pour le quatrième mois consécutif en territoire négatif, mais s'est amélioré à -14,3 en avril, contre -20,9 en mars.





