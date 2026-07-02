Wall Street en hausse alors que la publication de chiffres de l'emploi moins bons apaise les craintes d'une hausse des taux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en hausse: Dow Jones +0,86 %, S&P 500 +0,67 %, Nasdaq +0,56 %

* L'économie américaine a créé 57.000 emplois en juin, contre une estimation de 110.000

* Les valeurs des secteurs des matériaux et des biens de consommation courante progressent

(Mises à jour après l'ouverture du marché) par Niket Nishant et Avinash P

Les principaux indices de Wall Street ont progressé jeudi, le rapport sur l'emploi du mois de juin, plus faible que prévu, ayant tempéré les anticipations de hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale.

Le rapport très suivi sur l'emploi non agricole a montré que l'économie américaine avait créé 57.000 emplois le mois dernier , contre une estimation des économistes tablant sur une hausse de 110.000. Le taux de chômage s'est établi à 4,2 %, conformément aux prévisions de 4,3 %.

Ce rapport a mis fin à une série de fortes hausses de l'emploi observées récemment et pourrait inciter la Réserve fédérale à se montrer plus réticente à relever les coûts d'emprunt.

Selon les données compilées par LSEG, la probabilité d’au moins un relèvement des taux cette année s’établissait à 76 %, contre environ 84 % avant la publication du rapport sur l’emploi.

“C’est un chiffre magnifique. C’est le meilleur chiffre que nous pouvions espérer. Il indique que le marché de l’emploi se porte bien, mais qu’il n’est pas assez dynamique pour accélérer l’inflation,” a déclaré Florian Ielpo, responsable macro chez Lombard Odier Investment Managers.

À 9 h 48 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 447,72 points, soit 0,86 %, à 52.752,96, le S&P 500 .SPX gagnait 49,84 points, soit 0,67 %, à 7.533,51 et le Nasdaq Composite .IXIC gagnait 146,99 points, soit 0,56 %, à 26.187,02.

UN ÉQUILIBRE DÉLICAT

Les marchés craignaient que des données plus solides sur le marché du travail ne donnent à la Fed davantage de marge de manœuvre pour se concentrer pleinement sur les pressions inflationnistes, en particulier après qu’un choc pétrolier lié au conflit entre les États-Unis et l’Iran a ravivé les inquiétudes concernant l’inflation.

Ce rapport pourrait toutefois inciter les décideurs à accorder une attention accrue au volet « emploi » de leur mandat, selon Bret Kenwell, analyste en investissement chez eToro aux États-Unis.

“La Fed, dans sa nouvelle configuration, tient un discours ferme sur l’inflation, et un marché du travail plus solide n’aurait fait qu’attiser les tensions. Le rapport d’aujourd’hui ne laisse pas présager de problèmes sur le marché du travail, mais il tempère quelque peu ce discours,” a-t-il déclaré.

Mercredi, le président de la Fed, Kevin Warsh, a déclaré que les risques d’inflation s’étaient atténués , tout en s’engageant à respecter strictement l’objectif d’inflation de 2 % fixé par la banque centrale américaine.

Toutefois, l’incertitude prolongée concernant le détroit d’Ormuz pourrait constituer un risque, en particulier si les hostilités devaient reprendre au Moyen-Orient.

Les États-Unis et l’Iran ont conclu mercredi une série de pourparlers indirects sans qu’aucun signe ne laisse entrevoir de progrès vers une paix durable.

Cette incertitude sur les taux coïncide avec un moment délicat pour le secteur de l’IA, alors que les investisseurs se demandent si la forte hausse des valeurs bénéficiaires de l’IA, telles que les semi-conducteurs, a encore de la marge.

L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX est resté stable jeudi. Dix des onze principaux secteurs du S&P 500 affichaient une évolution positive, emmenés par les matériaux .SPLRCM et les biens de consommation de base .SPLRCS .

“Nous observons actuellement de nombreuses opportunités de valeur en dehors du secteur de l’IA. Nous apprécions l’ensemble du marché boursier,” a déclaré Ielpo, de Lombard Odier.

Bending Spoons BSP.O a reculé de 3,9 % un jour après que le propriétaire de Vimeo a bondi de 40 % lors de ses débuts au Nasdaq.

Les titres en hausse ont été 3,85 fois plus nombreux que ceux en baisse à la Bourse de New York (NYSE) et 2,48 fois plus nombreux au Nasdaq.

Le S&P 500 et le Nasdaq Composite n’ont enregistré ni nouveau plus haut ni nouveau plus bas sur 52 semaines.