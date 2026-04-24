 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wall Street en forme, portée par Intel et la perspective de négociations sur le Moyen-Orient
information fournie par AFP 24/04/2026 à 22:39

Une opératrice à la Bourse de New York le 24 avril 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Une opératrice à la Bourse de New York le 24 avril 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

La Bourse de New York a terminé sur un élan positif vendredi et s'est même offert un double record, applaudissant les résultats d'Intel et la reprise en vue de discussions entre l'Iran et les Etats-Unis.

Le Nasdaq (+1,63% à 24.836,60 points) et le S&P 500 (+0,80% à 7.165,08 points) ont tous deux atteint un nouveau sommet. Seul le Dow Jones (-0,16%) a été un peu à la traîne.

"Les actions sont pour la plupart en hausse (...), portées par l'espoir d'un deuxième cycle de négociations, les perspectives de paix et les performances du secteur technologique", résume auprès de l'AFP Angelo Kourkafas, d'Edward Jones.

Téhéran et Washington ont chacun annoncé vendredi l'envoi de négociateurs à Islamabad, la capitale pakistanaise attendant depuis plusieurs jours une reprise des discussions entre les deux belligérants.

Même si Donald Trump a prolongé unilatéralement la trêve entre les deux pays belligérants, le conflit est loin d'être terminé, notamment parce que le détroit d'Ormuz reste bloqué.

Toute perspective d'avancée est donc accueillie favorablement par les investisseurs, bien que l'issue de ces nouveaux pourparlers reste très incertaine.

Pour Angelo Kourkafas, "on peut discuter de l'évolution du climat de confiance, qui peut changer très brusquement, mais ce sont les résultats des entreprises qui constituent l'un des moteurs les plus durables de la performance du marché".

A ce titre, la séance de vendredi a constitué un exemple frappant.

- Ascension spectaculaire d'Intel -

Le fabricant de semi-conducteurs Intel (+23,64% à 82,57 dollars) a été catapulté après avoir fait état de bonnes performances trimestrielles, interprétées comme un nouveau signe de redressement de celui qui fut pendant longtemps le premier fabricant mondial de processeurs.

Sur un an l'ascension est spectaculaire: le prix du titre a été multiplié par près de quatre.

Ces résultats, jugés "exceptionnels" par Jose Torres, d'Interactive Brokers, "prolongent la remontée historique du secteur des semi-conducteurs et renforcent la conviction que la révolution de l'intelligence artificielle a encore un long chemin à parcourir", assure l'analyste.

Advanced Micro Devices (AMD) a bondi de près de 14%, Nvidia a gagné plus de 4% et atteint un nouveau record en clôture, Micron s'est octroyé plus de 11%.

Ailleurs à la cote, le géant américain des produits d'hygiène Procter & Gamble (P&G) a lui aussi profité de ses performances trimestrielles.

Une plus-value de cession a contribué à compenser la hausse des prix des matières premières et des droits de douane et lui a permis de faire mieux qu'attendu.

Son action a gagné 2,46% à 148,18 dollars.

En revanche, le groupe américain Western Union, spécialiste des transferts d'argent à l'international, a déçu les attentes, et perdu 4,61% à 8,90 dollars.

Sur le marché obligataire, le rendement à dix ans des emprunts de l'Etat américain, l'échéance de référence, se détendait à 4,31% contre 4,32% à la clôture la veille.

Les investisseurs se tournent désormais vers une semaine qui promet d'être chargée en événements, avec encore de nombreux résultats d'entreprises et une nouvelle réunion de politique monétaire de la banque centrale américaine (Fed).

Cela pourrait être la dernière de Jerome Powell. Les poursuites judiciaires contre le patron de la Réserve fédérale ont été abandonnées vendredi, ouvrant la voie à la confirmation du candidat pour le succéder, Kevin Warsh.

Nasdaq

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
347,8100 USD NASDAQ +14,61%
INTEL
82,5400 USD NASDAQ +26,46%
INTERACTIVE BR RG-A
76,6200 USD NASDAQ -1,91%
MICRON TECHNOLOGY
496,7200 USD NASDAQ +1,90%
NVIDIA
208,2700 USD NASDAQ +2,85%
PROCTER&GAMBLE
148,150 USD NYSE +3,71%
S&P GLOBAL
436,800 USD NYSE -2,72%
THE WESTERN UNIO
8,895 USD NYSE -6,42%
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Photo diffusée par le Département de l'information de la presse du Pakistan (PID), le 25 avril 2026, montrant le ministre pakistanais des Affaires étrangères, Ishaq Dar (c,d), et le chef d'état-major de l'armée, Syed Asim Munir (2e g), accompagnant le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi (c), à son arrivée à la base aérienne de Nur Khan à Rawalpindi, près d'Islamabad ( Département de l'information de la presse du Pakistan (PID) / Handout )
    Le négociateur iranien au Pakistan, les émissaires américains attendus
    information fournie par AFP 24.04.2026 23:23 

    Une reprise des pourparlers entre les Etats-Unis et l'Iran pour mettre fin à la guerre se profile vendredi, avec l'envoi de négociateurs des deux camps à Islamabad, sans garantie de discussions directes, deux semaines après l'échec d'une précédente tentative. Parallèlement, ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris termine une mauvaise semaine en baisse
    information fournie par AFP 24.04.2026 23:12 

    La Bourse de Paris a terminé en baisse vendredi, dans la continuité d'une semaine marquée par les incertitudes et une situation qui reste "opaque" au Moyen-Orient. L'indice du CAC 40 a perdu 69,50 points (-0,84%) à 8.175,82 points. Sur l'ensemble de la semaine, ... Lire la suite

  • Nvidia Voyager (Crédit: / Nvidia)
    Nvidia dépasse les 5 000 milliards de dollars de valorisation
    information fournie par Zonebourse 24.04.2026 23:05 

    Nvidia a franchi un nouveau cap en Bourse, avec une capitalisation dépassant les 5 000 milliards de dollars après une clôture record de son action à 208,27 dollars, en hausse de 4,3%. Cette performance s'inscrit dans un contexte d'enthousiasme renouvelé pour les ... Lire la suite

  • Une reprise des pourparlers entre Washington et Téhéran se profile, et les Bourses mondiales ont terminé en ordre dispersé ( AFP / ANGELA WEISS )
    Moyen-Orient: réaction mitigée des marchés à la perspective de nouveaux pourparlers
    information fournie par AFP 24.04.2026 23:02 

    Les marchés mondiaux ont accueilli avec un enthousiasme très mesuré vendredi la perspective de nouvelles négociations entre l'Iran et les Etats-Unis, près de deux mois après le déclenchement d'une guerre qui a fait flamber les prix de l'énergie et ravivé les craintes ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank