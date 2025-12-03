Wall Street en demi-teinte, Microsoft entraînant la technologie, les données en ligne de mire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Indices: Dow en hausse de 0,26%, S&P 500 en baisse de 0,01%, Nasdaq en baisse de 0,22%

*

L'ADP annonce une baisse inattendue de l'emploi privé en novembre

*

Microsoft réduit ses quotas de vente de logiciels d'IA - The Information

(Mise à jour avec les prix du matin) par Johann M Cherian et Pranav Kashyap

Les principaux indices de Wall Street ontété mitigés mercredi, Microsoft tirant le secteur technologique vers le bas, tandis que les investisseurs ont analysé une série d'indicateurs économiques pour évaluer les perspectives de la politique de la Fed.

Microsoft MSFT.O a chuté de près de 3% après qu'un rapport ait indiqué que le géant de la technologie avait réduit les quotas de vente de logiciels d'intelligence artificielle après que de nombreux vendeurs aient manqué leurs objectifs au cours de l'année fiscale qui s'est achevée en juin.

Le secteur technologique plus large .SPLRCT a baissé de 0,7 %, la plus forte baisse du S&P 500, tandis que la plupart des 10 autres secteurs se sont négociés à la hausse.

Les actions des sociétés de puces telles que Nvidia

NVDA.O ont glissé de 0,4 %, tandis que Broadcom AVGO.O a perdu 1,7 %.

"Tout ce qui peut nuire à l'image de Microsoft et à sa position de leader dans le domaine de l'intelligence artificielle aura certainement un impact", a déclaré Art Hogan, stratège en chef du marché chez B. Riley Wealth.

Pendant ce temps, l'activité des services américains est restée stable en novembre, selon une enquête. Pour les investisseurs, l'accent a été mis sur les prix payés par les entreprises de services, qui n'ont que légèrement diminué par rapport au mois précédent. Les données ont été publiées juste avant le rapport de vendredi sur les dépenses de consommation personnelle, l'indicateur d'inflation préféré de la Fed.

Par ailleurs, le rapport national sur l'emploi ADP a montré que le nombre d'emplois privés aux États-Unis a diminué de manière inattendue en novembre. Les rapports officiels sur l'emploi pour octobre et novembre n'étant attendus qu'après la décision de la semaine prochaine, le marché s'appuie plus que d'habitude sur les données du secteur privé.

Les attentes des traders pour une réduction de 25 points de base lors de la réunion de la Fed de la semaine prochaine ont augmenté à 89% après les données, contre environ 87% plus tôt dans la journée, a montré l'outil FedWatch du CME.

À 10 h 09 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 123,43 points, soit 0,26%, à 47 597,89, le S&P 500

.SPX a glissé de 0,72 point, soit 0,01%, à 6 828,65 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 51,55 points, soit 0,22%, à 23 362,12.

Un rapport selon lequel l'administration Trump avait brusquement annulé les entretiens avec les finalistes pour le rôle de président de la Fed a raffermi l'opinion selon laquelle Kevin Hassett - considéré comme un abaisseur des taux d'intérêt américains - remplacera Jerome Powell en mai prochain.

Marvell Technology < MRVL.O > a bondi de 6,7 % après que le fabricant de puces a déclaré qu'il achèterait la startup de semi-conducteurs Celestial AI dans le cadre d'un accord d'une valeur de 3,25 milliards de dollars et a donné des prévisions optimistes pour son prochain exercice fiscal.

Microchip Technology < MCHP.O > a augmenté de 8,7% après que le fabricant de puces ait relevé ses prévisions pour le chiffre d'affaires net et le bénéfice par action du troisième trimestre, grâce à des réservations importantes.

American Eagle Outfitters < AEO.N > a relevé ses prévisions annuelles de ventes comparables , pariant sur une demande de vêtements et d'accessoires stimulée par le marketing pendant les fêtes de fin d'année, ce qui a fait grimper ses actions de 14 %.

Les valeurs cryptographiques telles que Strategy MSTR.O et Bit Digital BTBT.O ont gagné respectivement 2,2 % et 1,3 %, alors que le bitcoin BTC= a regagné 1,6 % et touché un plus haut de deux semaines.

CrowdStrike < CRWD.O > a chuté de 2,2 % après avoir publié ses résultats et prévisions trimestriels.

Les valeurs en progression ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 2,2 contre 1 sur le NYSE et de 1,83 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 15 nouveaux sommets sur 52 semaines et aucun nouveau plancher, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 43 nouveaux sommets et 68 nouveaux planchers.