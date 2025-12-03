 Aller au contenu principal
États-Unis: Légère accélération de l'indice ISM des services en novembre
information fournie par Reuters 03/12/2025 à 16:48

Centre de traitement et de distribution du service postal des États-Unis à Los Angeles

L'activité du secteur des services aux Etats-Unis a légèrement accéléré en novembre avec une amélioration de l'emploi, tandis que le rythme des nouvelles commandes a ralenti, montre les résultats de l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) publiée mercredi.

L'indice ISM sur les services a progressé à 52,6 en novembre contre 52,4 le mois précédent.

Les économistes interrogés par Reuters attendaient en moyenne un chiffre de 52,1 dans le secteur, qui représente plus des deux tiers de l'économie américaine.

La barre des 50 sépare croissance et contraction de l'activité.

Le sous-indice sur l'emploi est ressorti à 48,9 après 48,2, tandis que celui sur les nouvelles commandes s'est établi à 52,9 après 56,2. Les prix acquittés par les entreprises du secteur sont ressortis à 65,4 contre 70,0 en octobre.

(Rédigé par Claude Chendjou,édité par Kate Entringer)

