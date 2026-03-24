Wall Street en demi-teinte après un rallye de soulagement, alors que l'incertitude persiste au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices: Dow en hausse de 0,39%, S&P 500 en hausse de 0,20%, Nasdaq en baisse de 0,20%

* Jefferies progresse suite à l'annonce d'un éventuel rachat par la société japonaise SMFG

* Barclays relève son objectif de fin d'année pour le S&P 500 de 7 400 à 7 650

* Ares Management et Apollo Global limitent les rachats de fonds

(Mise à jour en fin de matinée) par Purvi Agarwal et Twesha Dikshit

Les principaux indices de Wall Street ont été mitigés dans des échanges agités mardi, les investisseurs évaluant la perspective d'un apaisement des tensions au Moyen-Orient, un jour après que le président Donald Trump ait reporté les frappes sur les centrales électriques iraniennes qui ont déclenché un rallye de soulagement.

Bien que les indices aient ouvert en baisse, ils ont compensé une grande partie de leurs baisses, les investisseurs espérant une désescalade au Moyen-Orient, même si Téhéran a nié les négociations avec les États-Unis, contestant les commentaires de Trump sur les "discussions productives".

"Les investisseurs essaient de se faire une idée de ce qui se passe et de l'orientation que le président donne à cette guerre ... il y a beaucoup de volatilité sur le marché", a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille principal chez Dakota Wealth.

"Les investisseurs ne veulent pas être complètement à l'écart de ce marché parce que le président est difficile à cerner... vous pourriez être lésé soit en étant long, soit en étant court (dans le marché)."

Pendant ce temps, les inquiétudes concernant le crédit privé ont refait surface après qu'un rapport ait indiqué qu'Ares Management ARES.N a limité les rachats à 5% dans son fonds de crédit privé, ainsi qu'Apollo Global Management

APO.N , alors que les demandes de retrait ont bondi. Les deux sociétés ont compensé les baisses antérieures et Ares a légèrement augmenté.

Les décisions des sociétés reflètent celles de BlackRock

BLK.N et Morgan Stanley MS.N au début du mois.

Leurs homologues Blackstone BX.N et Carlyle CG.O ont reculé de 1,3 % chacun.

À 11:53 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 178,17 points, ou 0,39%, à 46 386,64, le S&P 500

.SPX a gagné 12,94 points, ou 0,20%, à 6 593,94 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 44,61 points, ou 0,20%, à 21 902,15.

Sur le S&P 500, les gains dans les secteurs de l'énergie

.SPNY et des valeurs financières .SPSY ont aidé à compenser les baisses dans les secteurs de la technologie .SPLRCT et des services de communication .SPLRCL , laissant l'indice en demi-teinte.

Une hausse de Goldman Sachs GS.N et de Caterpillar

CAT.N a fait grimper le Dow, tandis que les valeurs technologiques ont pesé sur le Nasdaq.

L'activité des entreprises américaines s'est ralentie en mars pour atteindre son niveau le plus bas depuis 11 mois, la guerre au Moyen-Orient ayant entraîné une hausse des prix des produits énergétiques et d'autres intrants, selon une enquête.

Lundi, Wall Street a enregistré sa plus forte hausse en une journée depuis le 6 février, les investisseurs ayant été réconfortés par les commentaires de Trump.

Le conflit a fait grimper en flèche les prix du pétrole, ravivant les craintes d'inflation et compliquant les perspectives de taux d'intérêt pour les banques centrales. La semaine dernière, la Réserve fédérale américaine a adopté un ton hawkish , ne prévoyant qu'une seule réduction en 2026.

Les marchés monétaires ne prévoient plus aucune réduction de taux cette année, alors qu'ils en prévoyaient deux avant l'éclatement du conflit au Moyen-Orient. Les attentes de hausses ont augmenté dans le contexte de l'escalade des tensions la semaine dernière, mais se sont rapidement inversées après les commentaires de Trump lundi, selon l'outil FedWatch de la CME.

Parmi les mouvements individuels, les actions de Jefferies

JEF.N ont gagné 3,7 % après que le Financial Times a rapporté que le groupe financier japonais Sumitomo Mitsui Financial Group

8316.T travaille sur des plans pour un éventuel rachat de la banque d'investissement.

Le fabricant de cosmétiques Estee Lauder EL.N a chuté de plus de 9% pour atteindre son plus bas niveau depuis plus de neuf mois, confronté à l'hostilité des investisseurs alors qu'il était en pourparlers en vue d'une fusion potentielle avec le groupe de beauté espagnol Puig Brands PUIGb.MC .

Barclays a relevé son objectif de fin d'année 2026 pour l'indice S&P 500 .SPX de 7 400 à 7 650, citant des prévisions de bénéfices plus élevées qui l'emportent sur les risques macroéconomiques tels que les tensions au Moyen-Orient, les perturbations induites par l'IA et les tensions sur le crédit privé.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,16 contre 1 sur le NYSE et de 1,2 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P 500 a enregistré 20 nouveaux sommets sur 52 semaines et 17 nouveaux creux, tandis que l'indice Nasdaq Composite a enregistré 32 nouveaux sommets et 129 nouveaux creux.