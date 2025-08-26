Wall Street en demi-teinte après la dernière attaque de Trump contre la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Indices en baisse: Dow 0,06%, S&P 500 0,13%, Nasdaq 0,25%

EchoStar bondit après l'achat par AT&T de licences d'utilisation du spectre pour 23 milliards de dollars

AMD progresse grâce à la hausse de Truist Securities

(Mise à jour après l'ouverture du marché) par Johann M Cherian et Sanchayaita Roy

Les principaux indices de Wall Street sont restés stables mardi, sous la pression d'une hausse des rendements des obligations du Trésor, alors que la décision du président Donald Trump de limoger un gouverneur de la banque centrale a ravivé les inquiétudes quant à l'indépendance de la Réserve fédérale.

Les investisseurs attendaient également les résultats de Nvidia NVDA.O et un rapport clé sur l'inflation plus tard dans la semaine pour en savoir plus sur l'intelligence artificielle et les baisses de taux d'intérêt - les deux grands thèmes à l'origine des récentes hausses du marché.

Dans un geste sans précédent, Trump a déclaré qu'il renvoyait le gouverneur de la Fed, Lisa Cook , en raison d'irrégularités présumées dans l'obtention de prêts hypothécaires, ce qui a suscité le malaise des investisseurs quant à ce que cela pourrait signifier pour les perspectives de la politique monétaire à quelques semaines de la réunion de la banque centrale.

L'action de M. Trump sera probablement contestée sur le plan juridique, mais si elle aboutit, elle lui permettra de nommer un nouveau membre au conseil d'administration de la Fed, à un moment où il a appelé à une baisse des taux d'intérêt.

"Avant, il n'y avait que des mots et des menaces. Maintenant, le fait qu'une décision réelle ait été mise en œuvre a attiré l'attention de la communauté des investisseurs plus qu'auparavant", a déclaré Peter Andersen, fondateur d'Andersen Capital Management.

Malgré la persistance des pressions inflationnistes, les traders ont tablé sur une baisse des taux d'intérêt de 25 points de base en septembre, encouragés par les signaux pessimistes du président de la Fed Jerome Powell, les données indiquant une faiblesse du marché de l'emploi et un remaniement de la banque centrale .

Les prochains rapports clés sur l'inflation et l'emploi pourraient inciter les investisseurs à réévaluer les attentes en matière de réduction des taux.

À 09:49 a.m . ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 26,31 points, ou 0,06%, à 45 256,16, le S&P 500 .SPX a perdu 8,19 points, ou 0,13%, à 6 431,13 et le Nasdaq Composite

.IXIC a perdu 53,53 points, ou 0,25%, à 21 395,76.

Six des 11 secteurs du S&P 500 ont légèrement baissé, les services de communication .SPLRCL étant en tête des pertes avec une baisse de 0,6%.

Les bons du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR et à 30 ans US30YT=RR ont également baissé et le dollar =USD a reculé par rapport aux principales paires de devises. Les rendements obligataires évoluent inversement aux prix.

Les résultats de Nvidia mercredi seront un catalyseur majeur pour les actions américaines qui ont progressé ces dernières années grâce à la croissance potentielle des bénéfices provenant de l'intelligence artificielle. Les investisseurs chercheront également à savoir comment le récent accord de partage des revenus avec le gouvernement américain pourrait influer sur les prévisions.

L'enthousiasme pour l'IA a également fait grimper les valorisations de l'indice de référence de Wall Street, le S&P 500 .SPX , au-dessus des moyennes à long terme, ce qui accroît le risque d'un effondrement au cas où le géant des puces ne répondrait pas aux attentes du marché. Les actions de Nvidia ont légèrementbaissé.

Advanced Micro Devices AMD.O a gagné 1,6% après que Truist Securities ait relevé le titre de la puce de "hold" à "buy".

Eli Lilly LLY.N a gagné 4,2% après que le fabricant de médicaments ait déclaré que sa pilule expérimentale réduit le poids corporel de 10,5% chez les patients diabétiques.

EchoStar SATS.O a bondi de 76%, atteignant un niveau record dans les premiers échanges, après que le géant des télécommunications AT&T T.N ait déclaré qu'il avait accepté d'acheter certaines licences de spectre sans fil à l'entreprise de communications par satellite pour environ 23 milliards de dollars.

Dans le même temps, les données ont montré que les nouvelles commandes de biens d'équipement manufacturés ont augmenté plus que prévu en juillet. Les investisseurs se concentreront également sur les remarques du président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,27 contre 1 sur le NYSE et de 1,51 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré six nouveaux sommets sur 52 semaines et aucun nouveau plancher, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 52 nouveaux sommets et 23 nouveaux planchers.