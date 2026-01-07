Wall Street en demi-teinte alors que le dynamisme lié à l'IA se tasse et que les investisseurs évaluent les données sur l'emploi

Indices: Dow en baisse de 0,3%, S&P 500 stable, Nasdaq en hausse de 0,2%

Strategy gagne du terrain alors que MSCI maintient les sociétés de trésorerie en crypto-monnaies dans les indices

L'emploi privé rebondit moins que prévu en décembre

par Purvi Agarwal et Nikhil Sharma

Les principaux indices de Wall Street ont été mitigés mercredi, le S&P 500 et le Dow Jones ayant perdu leurs records intrajournaliers après avoir progressé au cours des deux séances précédentes, alors que les investisseurs évaluaient de nombreuses données économiques.

A 10:09 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a chuté de 145,00 points, ou 0,30%, à 49 317,08, le S&P 500 .SPX a gagné 0,78 points, ou 0,01%, à 6 945,60, et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 53,51 points, ou 0,23%, à 23 600,68.

Le Dow Jones s'est éloigné de son record et est resté à environ 1,5 % en dessous du niveau historique de 50 000 points, tandis que les mouvements modestes du S&P 500 l'ont maintenu à un niveau record, laissant l'indice de référence à 0,7 % en dessous du pic de 7 000 points.

Wall Street a bondi mardi, dans un contexte de regain d'enthousiasme pour les actions liées à l'intelligence artificielle.

Les offres d'emploi aux États-Unis ont baissé plus que prévu en novembre après avoir augmenté légèrement en octobre, tandis qu'un rapport ADP séparé a montré que les emplois privés ont augmenté moins que prévu en décembre.

Kim Forrest, directeur des investissements chez Bokeh Capital Partners, a déclaré que les investisseurs pourraient rester prudents au cours des deux prochains jours, en évitant tout pari excessif jusqu'à la publication du rapport clé sur les emplois non agricoles vendredi.

Le secteur de la santé .SPXHC a poursuivi ses gains mercredi, augmentant de 1,1% pour atteindre un niveau record, stimulé par une hausse de 4% du fabricant de médicaments Eli Lilly LLY.N . Le Wall Street Journal a rapporté mardi qu'Eli Lilly était en pourparlers avancés pour acheter Ventyx Biosciences VTYX.O pour plus d'un milliard de dollars.

Les fabricants de puces mémoires qui avaient bondi lors de la séance précédente sur la perspective d'une pénurie de puces entraînant des hausses de prix se sont détendus. SanDisk

SNDK.O et Western Digital WDC.O ont reculé de 2,6% et 10,2% après avoir grimpé respectivement de 27,5% et 10% mardi.

Les matériaux .SPLRCM ont également reculé, de 1,6%, après avoir grimpé de plus de 2% lors de la séance précédente.

Les trois principaux indices de Wall Street semblent avoir commencé l'année 2026 sur une note positive, après avoir marqué leur troisième année consécutive de gains à deux chiffres en 2025.

Les marchés garderont également un œil sur les développements géopolitiques, notamment au Venezuela et sur l'utilisation des ressources pétrolières du pays, suite à la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro au cours du week-end.

Le président américain Donald Trump a déclaré que les États-Unis raffineraient et vendraient jusqu'à 50 millions de barils de brut bloqués dans le pays latino-américain.

Mercredi, les États-Unis ont déclaré avoir saisi un pétrolier battant pavillon russe et lié au Venezuela, marquant ainsi les efforts de Washington pour dicter les flux de pétrole dans l'arrière-cour des États-Unis et forcer le gouvernement socialiste de Caracas à devenir son allié.

La Maison Blanche a déclaré mardi que Donald Trump discutait des options pour acquérir le Groenland, y compris l'utilisation potentielle de l'armée américaine.

Parmi les autres valeurs, Strategy MSTR.O a augmenté de 1,5 % avant la cloche après que MSCI a abandonné un plan visant à exclure le thésauriseur de bitcoin s et d'autres sociétés de trésorerie en crypto-monnaies de ses indices.

First Solar FSLR.O a chuté de 8,2 % après que Jefferies a abaissé la note du fabricant de panneaux solaires de "achat" à "maintien", citant les récentes annulations de projets et les pressions sur les marges.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 1,56 contre 1 sur le NYSE et de 1,19 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 24 nouveaux sommets sur 52 semaines et 8 nouveaux creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 62 nouveaux sommets et 33 nouveaux creux.