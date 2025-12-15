 Aller au contenu principal
Wall Street en berne ; Broadom en chute libre
information fournie par AOF 15/12/2025 à 08:06

(AOF) - Les marchés actions américains ont clôturé la dernière séance de la semaine sur une note négative sur fond d'inquiétudes autour de l'IA. Broadcom a contrarié les investisseurs, malgré des résultats meilleurs qu'annoncé au quatrième trimestre de son exercice décalé. La veille, Oracle avait également été sanctionné après des résultats jugés décevants. Plusieurs indicateurs clés sont attendus ces prochains jours dont les nouveaux chiffres sur l'inflation et sur l'emploi. Le Dow Jones s'est replié de 0,51% à 48458 points et le Nasdaq de 1,69% à 23195 points.

Les valeurs permettant de s'exposer à la thématique de l'intelligence artificielle ont connu une semaine difficile. Après Oracle hier, les investisseurs sanctionnent Broadcom, qui a perdu 11,43% à 359,93 dollars et est relégué à l'avant-dernière place de l'indice S&P 500. Les deux points faibles de la publication sont un backlog inférieur aux prévisions les plus optimistes et une marge brute sous pression dans les produits pour des applications d'intelligence artificielle. A l'Achat sur la valeur, Bank of America juge qu'il s'agit d'inquiétudes injustifiées.

Les chiffres économiques du jour

Aucune statistique d'importance n'est attendue.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Citi

JPMorgan a relevé sa recommandation sur Citigroup à Surpondérer. L'analyste prévoit que Citi bénéficiera davantage d'une économie solide et d'une forte activité liée aux marchés en raison de la concentration de ses revenus, et qu'elle continuera à tirer parti de sa transformation, notamment grâce à l'amélioration de son ratio d'efficacité et à la réduction des coûts. Selon le broker, ces facteurs devraient continuer à améliorer la rentabilité de Citi au fil du temps et le rendement des fonds propres tangibles (RoTCE) devrait augmenter davantage que celui de ses concurrents.

Costco

Hier, Costco Wholesale a dévoilé des bons résultats au premier trimestre de son exercice 2025/2026. Au lendemain de sa publication trimestrielle, son titre recule pourtant. Le spécialiste américain dans la distribution de produits et de services à prix réduits a généré un chiffre d'affaires net à 65,98 milliards de dollars, soit une progression de 8,2%. Ses ventes en comparable ont progressé de 6,4% sur ces trois mois, soutenues par la hausse aux Etats-Unis (+5,9%), au Canada (+6,5) et sur les autres marchés internationaux (+8,8%).

GE Vernova

GE Vernova et Seatrium, via leur consortium, ont décroché un contrat par TenneT (gestionnaire de réseau électrique en Allemagne) pour la livraison d'une partie majeure de BalWin5, une nouvelle connexion au réseau électrique en courant continu haute tension en mer de 2,2 gigawatts (GW). Ce raccordement est conçu pour transmettre l'électricité produite par les parcs éoliens offshore situés dans la mer du Nord allemande vers le réseau de transport terrestre en Allemagne.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

