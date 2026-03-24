Wall Street en baisse, incertitudes à propos de la guerre en Iran

par Sinéad Carew et Purvi Agarwal

La Bourse de New York a fini en baisse mardi à l'issue d'une séance volatile, entre craintes sur une flambée des prix du pétrole et espoirs d'une issue à la guerre livrée par les Etats-Unis et Israël à l'Iran après que Donald Trump a annoncé des négociations avec Téhéran, alors même que des soldats américains supplémentaires devraient être déployés au Moyen-Orient.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,18%, ou 84,41 points, à 46.124,06 points.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 24,63 points, soit 0,37%, à 6.556,37 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 184,86 points (0,84%) à 21.761,89 points.

En hausse après que Donald Trump a déclaré aux journalistes que Washington discutait avec "les bonnes personnes" à Téhéran, en dépit des démentis iraniens sur de quelconques négociations, les principaux indices de Wall Street ont basculé dans le rouge à la suite d'informations de presse selon lesquelles le Pentagone allait envoyer des milliers de soldats américains supplémentaires au Moyen-Orient, laissant craindre une escalade.

Wall Street avait marqué lundi un net rebond, en parallèle au repli des prix du pétrole, après que le président américain a annoncé reporter sa menace d'anéantir le réseau électrique iranien, citant alors des "points d'accord" avec Téhéran.

Mais les démentis iraniens ont provoqué une nouvelle hausse des prix de l'énergie.

Accentuant mardi la pression sur le marché des actions, les rendements des bons du Trésor américain ont progressé.

"Les actions tentent de trouver un point d'ancrage alors que les investisseurs gardent un oeil sur les réseaux sociaux et un autre sur les gros titres (de la presse). Nous sommes très orientés à court-terme", a commenté Carol Schleif, stratégiste en chef de BMO Private Wealth.

Si "les marchés tentent de conserver l'optimisme qu'ils avaient lundi", a-t-elle poursuivi, "il y a beaucoup de nervosité (...) à propos du pétrole et des taux d'intérêt".

"Les gens se demandent s'ils vont être tous deux plus élevés pendant plus longtemps (...) ce qui pourrait affecter négativement la croissance".

Une enquête publiée dans la journée montre que l'activité des entreprises américaines a ralenti en mars à un plus bas de 11 mois, la guerre au Moyen-Orient ayant engendré une hausse des prix des produits énergétiques et d'autres entrants.

La hausse des prix du pétrole fait planer l'ombre d'une remontée de l'inflation, avec pour conséquence de compliquer la politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed).

La banque centrale américaine a conservé une position conservatrice la semaine dernière, disant à l'issue de sa réunion anticiper seulement une baisse des taux d'intérêt cette année.

Alors qu'ils misaient sur deux baisses des taux d'ici la fin de l'année avant que n'éclate le conflit au Moyen-Orient, les traders ne s'attendent désormais plus à ce que la Fed assouplisse sa politique monétaire. D'après FedWatch de CME, c'est au contraire la perspective d'un relèvement des taux qui gagne en probabilité.

Parmi les secteurs majeurs du S&P-500, l'énergie .SPNY a enregistré la plus forte hausse du jour, de 2,05%, tandis que les services de communication .SPLRCL et les technologies

.SPLRCT ont fini dans le rouge.

Côté valeurs, à noter, Jefferies JEF.N a pris 2,5% après que le Financial Times a rapporté un projet de rachat par le japonais Sumitomo Mitsui Financial Group 8316.T .

Estee Lauder EL.N a cédé 9,8% après avoir annoncé être en discussion sur une possible fusion avec Puig Brands PUIGb.MC .

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NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Rédigé par Jean Terzian)