Wall Street en baisse, dans le sillage du recul de la "tech" et des banques

par Caroline Valetkevitch

La Bourse de New York a fini en baisse mercredi, le Nasdaq enregistrant le plus fort repli, dans le sillage du recul des titres technologiques alors que les investisseurs se sont tournés vers des secteurs plus défensifs, tandis que les banques ont enregistré de nouvelles pertes à la suite de résultats trimestriels mitigés.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,09%, ou 42,36 points, à 49.149,63 points.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 37,14 points, soit 0,53%, à 6.926,60 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 238,12 points (1,00%) à 23.471,75 points.

En nette hausse l'an dernier, le secteur financier a été plombé ces derniers jours par les préoccupations à l'égard du projet du président américain Donald Trump de fixer un plafond aux taux d'intérêt des cartes de crédit, une mesure qui, selon les dirigeants de JPMorgan, pourrait entraîner des pressions sur les consommateurs et nuire aux profits des firmes du secteur.

Rappelant la dynamique positive de 2025 et notant des résultats trimestriels "plutôt médiocres", Michael O'Rourke, stratégiste de marché en chef de JonesTrading, à Stamford dans le Connecticut, a dit constater des "prises de bénéfices et une consolidation" dans le secteur bancaire.

"De manière générale, les gens demeurent optimistes" à son égard, a-t-il ajouté.

A l'inverse, le secteur de l'énergie a progressé, porté par la hausse des prix du pétrole sur fond de craintes de perturbations dans les livraisons de l'Iran, où le vaste mouvement de contestation pourrait s'accompagner d'une possible opération militaire des Etats-Unis.

Des données publiées dans la journée montrent que les prix à la production aux Etats-Unis ont progressé à un rythme moins important en novembre, comme attendu, tandis que les ventes au détail ont été supérieures aux prévisions.

Il est attendu que la Réserve fédérale américaine (Fed), qui se réunira dans deux semaines, ne modifie pas ses taux d'intérêt au premier semestre, selon des données LSEG, les traders misant plutôt sur au moins deux baisses au second semestre.

Parmi les principaux secteurs du S&P-500, celui des technologies .SPLRCT a subi mercredi le déclin le plus important.

Côté valeurs, à noter, Wells Fargo WFC.N a chuté de 4,6% après avoir publié un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes. Citigroup C.N et Bank of America BAC.N ont aussi reculé, en dépit de résultats meilleurs qu'attendu.

