Wall Street: en attendant les accords commerciaux, Nvidia brille information fournie par Cercle Finance • 09/07/2025 à 17:32









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York s'inscrit en hausse mercredi, portée par l'optimisme affiché par Donald Trump sur les chances de parvenir à des accords commerciaux avec plusieurs partenaires des Etats-Unis, alors que la trêve de 90 jours sur les droits de douane réciproques prend officiellement fin aujourd'hui.



Aux alentours de 11h15, le Dow Jones avance de 0,1% à 44.271,1 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,4% à 20.503 points.



Sur son compte Truth, le président américain Donald Trump a annoncé que les noms d'au moins sept pays avec lesquels des accords commerciaux ont été conclus seraient prochainement dévoilés, une annonce qui sera suivie par la communication d'autres partenariats du même type.



Ces déclarations surviennent alors que ce mercredi 9 juillet marque l'épilogue du moratoire de trois mois décidé par Washington sur les droits de douane réciproques présentés ors du 'Liberation Day'.



Lors d'un discours prononcé devant le Parlement européen à Strasbourg, la présidente de la Commission Ursula von der Leyen a déclaré que son administration travaillait en étroite collaboration avec Washington en vue de conclure un accord sur les droits de douane.



La présidente de la commission a affirmé à ce titre avoir eu un échange 'fructueux' avec Donald Trump en début de semaine afin de faire avancer les choses, avec l'objectif d'établir un cadre clair permettant de poursuivre les discussions.



Aux valeurs, les titres sensibles aux questions commerciales comme Boeing (+3,6%) ou Caterpillar (+0,9%) figurent aux avant-postes du marché.



Les compartiments exposés à la thématique commerciale se distinguent, à commencer par la technologie, dont l'indice S&P prend 1,2%.



En établissant de nouveaux plus hauts historiques, Nvidia est devenue ce matin la première entreprise américaine à dépasser la barre symbolique des 4.

000 milliards de dollars de capitalisation boursière, un an à peine après avoir atteint le seuil des 3.000 milliards.



Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans recule vers 4,38% malgré les informations sur des avancées dans les négociations commerciales.



Le dollar remonte légèrement face à un panier de devises de référence et l'euro cède un peu de terrain, autour de 1,1710 dollar, avec l'espoir d'un accord commercial entre les Etats-Unis et l'Union européenne.



L'espoir d'un apaisement commercial soutient les cours du pétrole sur le marché new-yorkais NYMEX, puisque le contrat août sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 0,2% à près de 68,5 dollars le baril, une progression toutefois freinée par l'annonce d'une hausse des stocks de carburant la semaine passée aux Etats-Unis.







Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.