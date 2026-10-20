Wall Street élargit son rebond, les stars de l'IA restent à la traîne

Les marchés américains ont poursuivi leur rebond de la veille mardi, profitant de résultats d'entreprises globalement encourageants et d'un reflux des cours du pétrole, alors que les inquiétudes autour de l'intelligence artificielle continuent de peser sur certaines grandes valeurs technologiques. Contrairement à la veille, la hausse s'est étendue à une large partie du marché, notamment aux petites capitalisations et aux secteurs sensibles aux taux d'intérêt. Dans ce contexte, le S&P 500 progresse de 0,28% à 7 712,6 points, le Dow Jones surperforme avec un gain de 1,02% à 52 495,9 points, tandis que le Nasdaq 100 cède 0,13% à 29 490,3 points.

La séance avait pourtant commencé dans le rouge, notamment en raison d'une nouvelle poussée des prix du pétrole pendant la nuit, avant que des informations évoquant une possible reprise des négociations entre Washington et Téhéran ne contribuent à détendre les cours. Le retournement du brut, qui perd plus de 1%, a notamment profité aux compagnies aériennes et aux croisiéristes, particulièrement sensibles aux coûts du carburant, tout en apaisant quelque peu les inquiétudes inflationnistes.

Les marchés ont également bénéficié d'une détente des rendements obligataires, le taux américain à 10 ans reculant de cinq points de base à 5,09%. Ce mouvement a redonné de l'air aux valeurs sensibles aux taux, notamment dans l'immobilier ( 1,7%), tandis que les petites capitalisations ont poursuivi leur redressement. Le Russell 2000 bondit ainsi d'environ 1,7%, après avoir enchaîné six semaines consécutives de baisse et perdu jusqu'à 11,5% depuis son record de la mi-août.

Les premiers résultats trimestriels ont également apporté leur lot de bonnes surprises, à commencer par 3M ( 6%), qui a dépassé les attentes avec un bénéfice ajusté de 2,50 USD par action, contre 2,38 USD anticipés, avant de relever ses perspectives annuelles. Equifax ( 11%) s'est également distingué grâce à des bénéfices supérieurs aux prévisions, tandis que General Motors (-7%) a été sanctionné malgré une publication solide, les investisseurs accueillant froidement le resserrement de sa fourchette de prévisions de bénéfices pour 2026.

L'une des opérations les plus spectaculaires de la séance concerne Braze, dont le titre s'envole de 51% après l'annonce de son rachat par Salesforce pour 5,66 MdsUSD, une acquisition destinée à renforcer les capacités du groupe dans les logiciels et l'intelligence artificielle.

La technologie (-0,3%) a néanmoins éprouvé davantage de difficultés à prolonger son rebond de lundi. Si les semi-conducteurs et les infrastructures d'IA ont en partie effacé leurs pertes initiales, Meta (-2%) et Alphabet (-1%) continuent de peser sur les services de communication (-1,3%). La santé ( 2,3%) profite en revanche d'un regain d'intérêt, avec Eli Lilly ( 4%) parmi les grandes capitalisations les mieux orientées du secteur après un relèvement d'objectif de cours de Goldman Sachs.

Les investisseurs auront désormais les yeux tournés vers les résultats de SpaceX et Netflix, attendus après la clôture, avant ceux de Meta et Tesla mercredi. Ces publications permettront notamment de mieux mesurer la capacité des grandes entreprises technologiques à transformer leurs investissements colossaux en intelligence artificielle en croissance rentable, une question devenue centrale après la récente correction du secteur.