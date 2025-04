Wall Street: efface les pertes de lundi, T1 Tesla sans effet information fournie par Cercle Finance • 22/04/2025 à 23:04









(CercleFinance.com) - A Wall Street, la seconde séance du terme de mai efface intégralement la précédente avec +2,5% sur le S&P500, +2,65% sur le Dow Jones, +2,7% à la fois sur le Nasdaq et le Russell-2000...et le VIX se détend de -10% vers 30,50.

Ce sont les valeurs financières qui ont mené le rebond ce mardi avec +3,3%, devant la consommation avec +3,25%, puis le secteur défensif des 'utilities' (services aux collectivités) avec +2,7%.



Les indices US inversent la vapeur, profitant de ce que l'actualité politique s'est brusquement calmée, au lendemain de tensions tous azimuts : divorce sino-américain et opposition frontale entre Trump et Powell qui semble tourner au pugilat.

Trump n'en n'a pas rajouté aujourd'hui et certains se disent que ses conseillers parviennent encore à le ramener à la raison (comme le 9 mai dernier, avec l'annonce de la suspension des 'tarifs' pour 90 jours).



Les analystes évoquent malgré tout des marchés qui 'naviguent à vue' sur une 'mer agitée', voire même devenus totalement 'dysfonctionnels'.



Au-delà du facteur 'Trump', une série d'indicateurs économiques importants doivent être publiés cette semaine mais dans le contexte actuel, ce sont les prévisions des entreprises qui impacteront le plus la tendance, les 'stats' tenant lieu de photographies d'un passé révolu depuis le 2 avril dernier.



Le point d'orgue d'orgue de cette séance de mardi, c'étaient les résultats de Tesla... qui se solde par un non-événement : les chiffres sont aussi mauvais que prévus avec des profits 30% en dessous des attentes (à 0,27$/titre) et un chiffre qui manque de -8% le consensus à 19,34$).





