Wall Street : écarts minimes, 10ème hausse pour le Dow Jones information fournie par Cercle Finance • 21/07/2023 à 23:53

(CercleFinance.com) - Wall Street a terminé cette séance des '3 sorcières' en roue libre, sur des écarts insignifiants, le Dow Jones par exemple termine in extremis dans le vert avec... +0,01% (le plus petit écart mesurable, grâce à l'extrême précision de la programmation algorithmique) et aligne ainsi une 10ème séance de hausse consécutive.



Oui, un 10/10 à la hausse, comme si à partir du 7 juillet dernier, l'horizon économique et les perspectives bénéficiaires s'étaient soudain remises au beau fixe.



Les indices US avaient bien entamé cette ultime séance du terme boursier de juillet (le 5ème mois de hausse consécutif) mais ils finissent en ordre dispersé.



L'indice Dow Jones a bien failli terminer en repli dans le sillage d'AMEX -3,9%, Caterpillar -1,9%, Microsoft -0,9%.



Le S&P-500 a grappillé 0,03% à 4.536, malgré le plongeon du géant de la publicité, Interpublic, qui en termine avec -13,3%, le secteur des valeurs bancaires a également fini en repli de -1,5%



Le Nasdaq Composite a reculé de -0,2% dans le sillage de CSX (-3,7%), Meta et Nvidia (-2,7%), Netflix (-2,3%), Tesla (-1,1%).



Le repli a été limité par les hausse d'Etsy +3,9%, Qualcomm +3,3%, Illumina +3,4%, Waters +3,2%, Texas Instruments +2,5%, Intel +2%.



Le secteur des 'utilities' (services aux collectivités, un secteur défensif) a enregistré la meilleur performance des onze indices sectoriels du S&P, devant la 'pharma' (autre secteur défensif).



Il est étonnant qu'il ait eu aussi peu de fluctuations lors de l'expiration des options mensuelles alors que survient ce soir un rebalancement (ou rééquilibrage des pondérations) des géants du Nasdaq, effectif lundi à l'ouverture.



Le calme a également régné sur les marchés de taux à 4 jours de la prochaine réunion de la Réserve fédérale (prévue les 25 et 26 juillet prochains) à l'issue de laquelle devrait être annoncé ce qui pourrait être la 11ème et dernière hausse de taux de 25 points de base: les T-Bonds se sont légèrement apprécié, leur rendement reculant de -2Pts, la semaine s'achevant sur un statu-quo quasi parfait à 3,835%