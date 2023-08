Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: du surplace en l'absence d'indicateurs information fournie par Cercle Finance • 14/08/2023 à 15:12









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York est attendue inchangée ou presque ce lundi en début de séance, en l'absence d'indicateurs économiques majeurs et alors que la saison des résultats touche désormais à sa fin.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais évoluent autour de l'équilibre, annonçant une ouverture sans véritable direction.



Wall Street - qui a connu jusqu'ici un début de mois d'août difficile - compte sur d'éventuelles bonnes nouvelles sur le front de la consommation cette semaine pour retrouver une dynamique haussière.



Les prochaines séances vont en effet être animées par les résultats de plusieurs poids lourds de la grande distribution, ce qui pourrait permettre au secteur de se mettre enfin en évidence.



Parmi les sociétés devant publier leurs résultats d'ici vendredi figurent quelques enseignes de premier plan comme Walmart, Home Depot, ou encore Target.



Les chiffres des ventes au détail pour le mois de juillet, attendus demain, devraient par ailleurs montrer une accélération de la hausse des achats des américains, à +0,4% le mois dernier, après celle de 0,2% enregistrée en juin.



Une bonne surprise viendrait confirmer la solidité de la consommation aux Etats-Unis, mais risquerait aussi d'apporter des munitions à la Réserve fédérale pour continuer à relever ses taux.



Tous ces rendez-vous sont attendus avec d'autant plus d'impatience que les valeurs liées à la consommation ont raté en partie le 'rally' boursier des derniers mois.



Si le compartiment des biens de consommation non contrainte affiche l'une des meilleures performances sectorielles depuis le 1er janvier, avec un gain de près de 33%, celui de la consommation essentielle, lui, est quasiment stable cette année.



Le consommateur pourrait néanmoins constituer un levier susceptible d'apporter un nouvel élan au marché en confirmant le scénario d'un atterrissage en douceur jusqu'ici espéré par les investisseurs.





