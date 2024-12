Wall Street: du rouge pour finir la semaine de Noël information fournie par Cercle Finance • 30/12/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - Wall Street a cédé du terrain pour l'une de ses toutes dernières séances d'une année 2024 pourtant faste, puisque le S&P500 -en baisse de 1,1% à moins de 5971 ce vendredi- est en passe de signer pour la deuxième fois de suite des gains annuels de plus de 20%.



Après avoir pris près de 22% en 2023, cet indice de référence des gérants gagne pour l'instant plus de 25% sur l'ensemble de 2024, porté notamment par l'envolée de grandes valeurs technologiques comme Meta, Amazon, Alphabet et surtout Nvidia.



De leur côté, le Dow Jones a lâché vendredi près de 0,8% à 42992, tandis que le Nasdaq Composite a décroché d'environ 1,5% à 19722, mais depuis le 1er janvier, les deux grands indices new-yorkais affichent des gains de plus de 14% et de 31% respectivement.



La solidité de la conjoncture économique américaine, l'engouement pour les valeurs liées à l'IA générative et la baisse des taux d'intérêt ont alimenté la progression de Wall Street cette année en dépit de valorisations jugées de plus en plus tendues.



Seule donnée macroéconomique de la séance, les stocks hebdomadaires de pétrole brut aux Etats-Unis se sont contractés de 4,2 millions de barils par rapport à la semaine précédente, alors que les stocks d'essence se sont accrus de 1,6 million de barils.



Dans l'actualité des valeurs, Amedisys s'est adjugé 4,7% après un report du délai en vue de la finalisation de son projet de fusion avec UnitedHealth, en raison de l'opposition du Département de la Justice qui craignait des effets en termes de concurrence.





