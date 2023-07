Wall Street: du rouge derrière l'Europe et les statistiques information fournie par Cercle Finance • 06/07/2023 à 15:09

(CercleFinance.com) - Wall Street est attendue dans le rouge jeudi à l'ouverture dans un contexte marqué par des inquiétudes croissantes autour de la politique monétaire et de la croissance, des craintes qui pénalisent aussi les Bourses européennes.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 abandonnent entre 0,9% et 1,2%, annonçant une poursuite du mouvement de consolidation à l'oeuvre depuis le début de la semaine.



Les contrats à terme sur les indices de référence de la Bourse de New York ont accentué leur repli suite à la parution, ce matin, de chiffres de l'emploi donnant à la Fed des arguments supplémentaires pour continuer à relever ses taux.



Selon les résultats de l'enquête ADP, le secteur privé a créé 497.000 emplois en juin, alors que les économistes n'attendaient que la moitié de ce chiffre, à savoir 245.000 postes supplémentaires.



Ces statistiques, qui témoignent de la vigueur du marché du travail, sont susceptibles de renforcer les réticences de la Fed à changer trop rapidement de politique monétaire.



Dans ses 'minutes' publiées hier soir, la banque centrale américaine avait manifesté son intention de maintenir une approche 'restrictive' tant que l'inflation n'aurait pas reflué vers 2% et que le marché du travail demeurerait toujours aussi 'tendu'.



Suite aux indicateurs publiés ce matin, les traders ont revu à la hausse leurs paris sur un nouveau relèvement de taux de 25 points de base à la fin du mois, désormais évalué à plus de 96%.



Le rendement des Treasuries américains à dix ans a franchi le seuil des 4% dans le sillage de ces chiffres, une première depuis le mois de mars, tandis que le dollar recule face à toutes les grandes devises de référence.



Autre chiffre inquiétant, cette fois pour la croissance, le déficit commercial des Etats-Unis s'est contracté en mai, un repli que le Département du Commerce explique par une baisse à la fois des importations et des exportations.



En Europe, les principales places boursières du Vieux Continent perdaient elles aussi du terrain en début d'après-midi, cédant entre 1,5% (Zurich) et 2% (Paris) dans des marchés de plus en plus inquiets sur la santé de l'économie et les hausses de taux.