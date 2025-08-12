Wall Street : du rouge avant l'inflation et malgré le report des droits de douane sino-américains

(AOF) - Les grands indices américains ont terminé la séance dans le rouge malgré le report de 90 jours de l’entrée en vigueur d’une hausse des droits de douane de plus de 100 % entre la Chine et les États-Unis. Les deux pays ont donc décidé de se laisser plus de temps pour trouver un accord commercial. Les investisseurs ont toutefois fait preuve de prudence avant la publication, en début d’après-midi, des chiffres de l’inflation américaine de juillet. Le Dow Jones a reculé de 0,45 %, à 43 975,09 points, le Nasdaq a cédé 0,30 %, à 21 385,40 points et le S&P 500 a perdu 0,25 %, à 6 373,45 points.

Micron Technology, Inc . gagne 4,06%, à 123,72 dollars, après le relèvement de ses objectifs du quatrième trimestre qui se terminera le 28 août prochain. Lors de la présentation fin juin de ses résultats au troisième trimestre, la société avait fourni ses prévisions pour le dernier trimestre de son exercice 2024/2025. Le fabricant de puces électroniques visait un chiffre d'affaires de 10,7 milliards de dollars (à plus ou moins 300 millions de dollars). Il cible désormais des ventes à hauteur de 11,2 milliards de dollars (à plus ou 100 millions de dollars) à la fin du mois d'août.

Les chiffres économiques du jour

Aucun indicateur d'importance ne figurait à l'agenda de ce lundi.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

AMC Entertainment

AMC a publié des résultats en nette amélioration au second trimestre. Sur la période allant des mois d’avril à juin, sa perte nette s’est sensiblement réduite en passant de 32,8 à 4,7 millions de dollars. La perte nette diluée par action est ainsi passée de 0,10 à 0,01 dollar. Parallèlement, le chiffre d’affaires de l’exploitant de salles de cinéma a bondi de 35,6%, à 1,398 milliard de dollars. Enfin, grâce à cette augmentation des revenus, l’Ebitda ajusté a bondi de plus de 390%, en passant de 38,5 à 189,5 millions de dollars.

Nvidia et AMD

Selon un responsable américain cité par Reuters, AMD et Nvidia ont accepté de reverser 15% de leurs ventes en Chine issues de semi-conducteurs pour l'intelligence artificielle au gouvernement des États-Unis. En acceptant de payer, les deux sociétés devraient obtenir l'autorisation de reprendre le commerce avec la Chine sous peu.

Western Union

Western Union et International Money Express, Inc. ("Intermex") ont conclu un accord définitif aux termes duquel Western Union acquerra Intermex dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces à 16 dollars par action IMXI, ce qui représente une valeur totale des capitaux propres et de l'entreprise d'environ 500 millions de dollars. Cette acquisition renforce l'offre de Western Union dans le secteur de la vente au détail aux États-Unis, élargit sa couverture du marché dans des zones géographiques à fort potentiel et devrait accélérer l'acquisition de nouveaux clients numériques.