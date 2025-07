Wall Street: doublé de records S&P/Nasdaq, Trump ménage Powell information fournie par Cercle Finance • 25/07/2025 à 07:32









A l'occasion d'une visite sur le site de la Fed, en travaux de rénovation et d'extension, Donald Trump en a profité pour enterrer la hache de guerre avec Jerome Powell lors d'une allocution 'improvisée' avec les journalistes (réunis sur le site).



Trump affirme qu'il n'y a pas de 'tension' avec lui, qu'il va veiller personnellement à la bonne fin des travaux, qu'il reste convaincu que les Etats-Unis devraient avoir les 'taux d'intérêt les plus bas du monde' (ce qui n'est clairement pas le cas) et qu'il est convaincu que Jerome Powell va 'faire le nécessaire'.



Il précise que le virer serait 'une grosse affaire et qu'il ne pense pas que ce soit nécessaire'... cela dit, il a 'déjà deux ou trois noms en tête pour le remplacer'. Jerome Powell, de son côté, conteste le chiffrage des dépenses présenté par la Maison Blanche.



Les indices US ne réagissent pas de façon décelable sur les 'futures' après ces déclarations, mais ils avaient clôturé en hausse quelques minutes auparavant, avec un nouveau doublé de records absolus pour le S&P500 et le Nasdaq... et un doublé 'intraday/clôture' pour le S&P (+0,07% à 6.363 après 6.380 au plus haut) et le Nasdaq-100 (+0,25% à 23.220 et 22.268).



Le Dow Jones, plombé par IBM (-7,6%), Honeywell (-6,2%) et UnitedHealth (-4,5%), termine à la baisse (-0,7% à 44.694), ainsi que le Russell-2000, avec -1,36% à 2.252 (il efface ses gains de mercredi).



Côté chiffres, les ventes de logements neufs ont augmenté moins fortement que prévu en juin, de +0,6% à 627.000 transactions annualisées : la morosité du marché de l'immobilier résidentiel s'explique par des prix unitaires des biens et des taux élevés.



Par ailleurs, le Département du Travail a enregistré 217.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine du 14 juillet, un chiffre en baisse de 4.000 par rapport à la semaine précédente.



Les T-Bonds US se retendent de +1,2 point de base vers 4,401%, le '30 ans' stagnant vers 4,950%. A noter un calme persistant sur le FOREX avec un dollar en légère hausse de +0,2% face à l'euro (1,174), de +0,4% face au yen (147) et qui grappille +0,25% globalement avec un '$-Index' remonté à 97,45.





