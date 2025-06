Wall Street devrait reculer en début de séance avec la guerre commerciale

(AOF) - Les places américaines sont attendues dans le rouge à l’ouverture. Donald Trump souhaite relever les taxes douanières sur les importations d’acier et d’aluminium de 25 à 50 %, dès le 4 juin, ce qui devrait toutefois profiter aux valeurs américaines de ces secteurs ce lundi. En revanche, cette volonté du président de relancer la guerre commerciale met également en péril les négociations entre Washington et ses partenaires commerciaux. Dans ces conditions, à 15h10, selon les indices futures, le Dow Jones et le Nasdaq devraient débuter sur des replis compris entre 0,40 et 0,60 %.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en ordre dispersé après la publication de l'indice PCE qui a ralenti plus que prévu en avril et la résurgence des tensions commerciales entre Washington et Pékin. L'actualité a été particulièrement agitée s'agissant des droits de douane. Le président Donald Trump a accusé la Chine d'avoir "totalement violé" un accord sur les droits de douane avec les Etats-Unis. Côté valeurs, Gap a dévissé sur fond d'inquiétudes douanières. A la clôture, le Dow Jones a gagné de 0,13% à 42270 points et le Nasdaq a reculé de 0,32% à 19113 points.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice des directeurs d'achat (S&P) pour le secteur manufacturier en mai sera publié à 15h45. Il sera suivi 15 minutes plus tard par l'indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier de l'ISM en mai et les dépenses de construction en avril.

Les valeurs à suivre

Bristol Myers Squibb et BioNTech

Bristol Myers Squib et BioNTech ont noué un partenariat stratégique mondial destiné au co-développement et à la co-commercialisation d'un anticorps bispécifique de nouvelle génération, candidat pour de nombreux types de tumeurs solides. En ce qui concerne les termes financiers de l'accord, Bristol Myers Squibb versera à son partenaire un paiement initial de 1,5 milliard de dollars, puis devra s'acquitter de 2 milliards de dollars de paiements d'anniversaire non conditionnels jusqu'en 2028. Enfin, BioNTech, sera éligible à des paiements d'étapes pouvant atteindre 7,6 milliards de dollars.

Campbell

Campbell Soup a dévoilé des résultats meilleurs qu'anticipé pour le troisième trimestre de l'exercice 2025, clos le 27 avril 2025. Le groupe d'agroalimentaire a vu son bénéfice net chuter de 50% à 66 millions de dollars, soit 22 cents par action. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 73 cents, soit 8 cents de mieux que le consensus. Les ventes nettes ont augmenté de 4 % pour atteindre 2,48 milliards de dollars, alors que le marché anticipait 2,43 milliards de dollars. Elles affichent une croissance organique de 1 %.

Meta

Meta a pour objectif de permettre aux marques de créer et de cibler des publicités à l'aide de l'intelligence artificielle d'ici la fin de l'année prochaine, affirme le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier. " La plateforme publicitaire de Meta propose déjà certains outils d'IA qui peuvent générer des variantes de publicités existantes et y apporter des modifications mineures avant de cibler les publicités sur les utilisateurs de Facebook et d'Instagram ", rappelle le quotidien américain.

Moderna

Les autorités sanitaires américaines ont approuvé mNEXSPIKE, un nouveau vaccin contre la Covid-19, pour une utilisation chez tous les adultes de 65 ans et plus, ainsi que chez les personnes âgées de 12 à 64 ans présentant au moins un facteur de risque sous-jacent. Pour le président-directeur général de Moderna : " l'approbation par la FDA de notre troisième produit, mNEXSPIKE, ajoute un nouvel outil important pour protéger les personnes à haut risque de forme grave de la COVID-19 ".