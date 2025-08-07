Wall Street devrait poursuivre sa hausse avec la programmation d'une entrevue Poutine/Trump

(AOF) - Déjà bien orientés hier, les indices américains devraient poursuivre sur leur lancée, malgré l’entrée en vigueur d’une hausse des droits de douane pour de nombreux pays et l’annonce, par Donald Trump, d’une surtaxe de 100% sur les importations de semi-conducteurs aux États-Unis. Les investisseurs apprécient toutefois l’accord conclu pour une rencontre entre les présidents russe et américain dans les prochains jours au sujet de l’Ukraine. Selon les futurs sur indices, le Dow Jones est attendu en hausse de 0,49%, à l’ouverture, et le Nasdaq devrait progresser de 0,75%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont rebondi avant l'application demain des droits de douane par les Etats-Unis. Le président américain a annoncé ce mercredi qu'il comptait imposer 100% de droits de douane sur les " puces et semi-conducteurs ", sans préciser la date d'entrée en vigueur de cette taxe. TSMC est exempté, a déclaré un responsable taïwanais lors d'une réunion d'information au Parlement. Côté valeurs, AMD a chuté, pénalisé par les restrictions d’exportations de puces vers la Chine. Le Dow Jones a gagné 0,18% à 44193,12 points. Le Nasdaq a progressé de 1,21% à 21169,42 points.

Les chiffres macroéconomiques

La semaine dernière, les nouvelles demandes hebdomadaires d’allocation chômage se sont élevées à 226 000 unités, soit une progression de 7 000 par rapport aux 219 000 de la semaine précédente. Les analystes attendaient un chiffre autour de 221 000.

Les données sur les stocks de gaz aux États-Unis seront publiées à 16h30.

Les valeurs à suivre

Airbnb

Au second trimestre 2025 (période d'avril à juin), le bénéfice net d'Airbnb s'est élevé à 642 millions de dollars, en croissance de 15,68% par rapport aux 555 millions de dollars du deuxième trimestre 2024. L'Ebitda ajusté s'est élevé à 1 milliard de dollars, en hausse de 17%, représentant une marge d'Ebitda ajusté de 34%. Le chiffre d'affaires s'est quant à lui installé à 3,1 milliards de dollars, en augmentation de 13%, avec des nuitées et places réservées (pour la partie Expérience) qui ont atteint 134,4 millions, en progression de 7%.

Apple

Tim Cook, patron d'Apple, a annoncé hier à la Maison Blanche, en présence de Donald Trump, qu'il investira encore davantage aux États-Unis. " Nous nous engageons à 100 milliards d'investissements supplémentaires aux États-Unis, portant le total de nos investissements dans le pays à 600 milliards sur quatre ans", a déclaré Tim Cook, depuis le Bureau ovale du président américain. La marque à la pomme envisage aussi de fabriquer aux États-Unis des "composants stratégiques présents dans ses produits.

Applied Materials

Applied Materials travaillera avec Apple et Texas Instruments (TI) pour renforcer la chaîne d'approvisionnement de la fabrication des semi-conducteurs aux États-Unis. L'équipementier dans l'industrie des semi-conducteurs soutient le partenariat d'Apple avec TI, en fournissant des équipements de fabrication de puces fabriqués aux États-Unis depuis Austin, au Texas, aux usines de TI aux États-Unis. Austin abrite la plus grande installation de fabrication et de logistique d'Applied.

Doordash

Au deuxième trimestre 2025, le chiffre d'affaires a augmenté de 25%, à 3,3 milliards de dollars sur un an. La marge nette sur le chiffre d'affaires est de 13,5 %, contre 13,3% au second trimestre 2024. Le bénéfice net PCGR attribuable aux actionnaires ordinaires de DoorDash a augmenté pour atteindre 285 millions de dollars, contre une perte nette de 157 millions de dollars au deuxième trimestre 2024. L'Ebitda ajusté a augmenté de 52% sur un an, à 655 millions de dollars sur ce second trimestre contre 430 millions de dollars un an avant.

Eli Lilly

Eli Lilly a dévoilé des résultats en nette hausse au second trimestre. Sur la période d'avril à juin, le bénéfice a bondi de 91%, à 5,660 milliards de dollars. Le bénéfice par action a quant à lui connu une croissance de 61%, à 6,31 dollars. Enfin, le chiffre d'affaires a augmenté de 38%, à 15,557 milliards de dollars. L'activité du laboratoire pharmaceutique a notamment été portée par les bonnes ventes enregistrées par le Mounjaro (+ 68%, à 5,199 milliards de dollars), le Zepbound (+172%, à 3,381 milliards de dollars) et le Verzenio (+12%, à 1,489 milliard de dollars).

Warner Bros Discovery

Sur la période d'avril à juin, Warner Bros Discovery a généré un bénéfice net de 1,58 milliard de dollars, contre une perte de 9,986 milliards de dollars un an plus tôt. L'Ebitda ajusté s'est quant à lui installé à 1,953 milliard de dollars, en croissance de 9%. Le flux de trésorerie disponible a reculé en passant de 976 à 702 millions de dollars. Enfin, les revenus n'ont que très légèrement progressé de 1%, à 9,812 milliards de dollars.