Wall Street devrait ouvrir en baisse alors que les rendements obligataires progressent ; Walmart recule

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* Les contrats à terme sont en baisse: Dow Jones -0,76 %, S&P 500 -0,46 %, Nasdaq -0,65 %

* Walmart s'effondre après une rare déception sur ses ventes comparables trimestrielles

* Les valeurs liées aux cryptomonnaies bondissent après que Trump a appelé le Congrès à adopter un projet de loi

(Dernières informations avant l'ouverture des marchés) par Avinash P et Purvi Agarwal

Les principaux indices américains s'apprêtaient à ouvrir en baisse jeudi, le rebond des rendements des obligations d'État pesant sur le moraldes investisseurs, tandis que la rare déception concernant les ventes de Walmart, figure de proue du secteur de la grande distribution, a déçu les investisseurs.

Walmart WMT.O a perdu 7,3 % en pré-ouverture après avoir manqué les attentes de Wall Street concernant ses ventes comparables trimestrielles , les consommateurs ayant réduit leurs dépenses face à la hausse des prix de l'essence.

Les inquiétudes liées à la hausse des prix du pétrole, résultant du conflit avec l’Iran, ainsi que l’augmentation de la dette publique ont malmené les marchés obligataires et boursiers cette semaine. Le rendement des bons du Trésor américain à 30 ans US30YT=RR a atteint son plus haut niveau depuis près de deux décennies avant de reculer fortement mercredi, après l’annonce par le Trésor américain de mesures de soutien en faveur des obligations à longue durée.

Toutefois, le soulagement provoqué par l'intervention du Trésor s'est avéré de courte durée, le rendement des obligations à 30 ans ayant progressé de 5 points de base pour s'établir à 5,244 %. Quant à l'obligation de référence à 10 ans US10YT=RR , elle a également légèrement augmenté pour s'établir en fin de séance à 4,69 %.

Le département du Trésor a déclaré mercredi que la dette totale des États-Unis avait dépassé pour la première fois les 40 000 milliards de dollars .

« Ce qu’il (a dit Bessent) n’avait en réalité pas une grande importance, même si le marché l’a pris ainsi, et les acteurs du marché considèrent probablement désormais que cela ne va pas vraiment changer la donne ni faire bouger les lignes », a déclaré Joe Saluzzi, co-responsable des opérations chez Themis Trading.

« À mesure que les taux d’intérêt continueront de grimper, les investisseurs en actions continueront d’y voir un problème. »

À 8 h 51 (heure de l'Est), les contrats E-mini sur le Dow

YMcv1 reculaient de 407 points, soit 0,76 %, les contrats E-mini sur le S&P 500 EScv1 perdaient 35,75 points, soit 0,46 %, et les contrats E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 cédaient 192,5 points, soit 0,65 %.

Les valeurs de très grande capitalisation et les valeurs de croissance étaient pour la pluparten baissejeudi,tandis queNvidia NVDA.O a légèrement progressé.

Les cours du pétrole LCOc1 ont progressé de 3 %, prolongeant ainsi leur hausse pour la cinquième séance consécutive, sur fond d’impasse des négociations de paix entre les États-Unis et l’Iran et de perturbations de l’approvisionnement au Moyen-Orient.

Les récents développements macroéconomiques ont fait reculer le S&P 500 .SPX et le Dow .DJI par rapport aux plus hauts historiques atteints plus tôt ce mois-ci grâce à une saison des résultats solides, les résultats des entreprises de plusieurs secteurs, notamment certains géants de l’IA, brossant un tableau très positif du monde des affaires américain.

Le nombre d’Américains ayant déposé une demande d’allocations chômage a reculé la semaine dernière , ce qui suggère que le marché du travail reste stable malgré une baisse inattendue de l’emploi en juillet.

Les investisseurs attendront avec intérêt les déclarations du président de la Fed de Saint-Louis, Alberto Musalem, plus tard dans la journée.

Le compte-rendu de la réunion de juillet de la Réserve fédérale américaine , publié mercredi,a révélé queles inquiétudes liées à l’inflation s’intensifiaient au sein de la banque centrale, « plusieurs » décideurs politiques se montrant prêts à relever les taux d’intérêt et « nombreux » à estimer qu’une hausse des coûts d’emprunt serait nécessaire si l’inflation ne revenait pas à l’objectif de 2 % fixé par la banque centrale.

Parmi les valeurs les plus actives, Coty COTY.N a chutéde 17,5 % après que le propriétaire de CoverGirl a prévu des bénéfices pour le trimestre en cours inférieurs aux attentes et s’est abstenu de communiquer ses perspectives annuelles.

Les actions des entreprises liées aux cryptomonnaies ont rebondi au lendemain de l’appel lancé par le président américain Donald Trump au Congrès pour qu’il adopte un projet de loi sur les cryptomonnaies . Strategy MSTR.O , qui détient d’importants stocks de bitcoins, a gagné 8,4 % et l’opérateur de plateforme d’échange Coinbase Global COIN.O a progressé de 5,1 %.

La société de biotechnologie Moderna MRNA.O a chuté de plus de 5 % au lendemain d’une hausse de près de 177 %.

Deere DE.N a progressé de 2,2 % après que le plus grand fabricant mondial de matériel agricole a revu à la hausse ses prévisions de résultat net pour l'ensemble de l'année.