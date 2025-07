Wall Street: deux indices sur quatre en vert, S&P500 au zénith information fournie par Cercle Finance • 23/07/2025 à 07:32









(Zonebourse.com) - Avec deux indices sur quatre qui terminent dans le rouge ce mardi, Wall Street donne le sentiment de marquer le pas... mais il serait prématuré d'évoquer le début d'une consolidation car pour les optimistes, cette séance peut aussi être associée à un nouveau doublé record 'intraday/clôture' sur le S&P500 qui grappille 0,06% à près de 6.310 après avoir culminé à 6.336... et un Russell-2000 qui prend sa revanche avec +0,8% à près de 2.249.



Pas de septième record absolu pour le Nasdaq qui a engrangé +40% en trois mois : le 'composite' lâche -0,4% à 20.892, le Nasdaq-100 cède -0,5%, largement plombé -une fois n'est pas coutume- par les semi-conducteurs, et notamment Nvidia -2,5%, Applied Materials -2,9%, Broadcom -3,3%, Micron -3,5%, Lam research -4%, KLA Corp -4,9%.



La seconde partie de la semaine sera surtout marquée à Wall Street par les PMI jeudi et par une avalanche de résultats trimestriels le même jour, dont les comptes très attendus de plusieurs poids lourds américains des hautes technologies comme Alphabet, IBM, Intel et Tesla.



En attendant, l'agenda était désert ce mardi puisqu'aucun indicateur économique de premier plan ne figurait au menu du jour. Lundi, les indicateurs avancés américains continuaient de pointer en direction d'un ralentissement économique, largement occulté par l'optimisme inoxydable de Wall Street et des analystes des grandes banques.



Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, n'a comme prévu pas évoqué la conjoncture, ni les droits de douane, ni les taux à l'occasion d'une conférence bancaire 'technique' organisée à Washington. La Fed est désormais entrée dans sa période de 'blackout', durant laquelle ses responsables ont interdiction de s'exprimer sur les questions monétaires.



Du côté de l'obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à dix ans se détend de -3,2 points de base vers 4,345%, et le '30 ans' de -1,8 point de base vers 4,917% dans un climat d'incertitudes persistantes sur les droits de douane.



Les marchés US ne lâchent rien à moins de 10 jours de la date fatidique du 1er août prévoyant l'entrée en vigueur des nouveaux droits de douane américains. Le Secrétaire au Commerce Howard Lutnick s'est déclaré confiant dans la possibilité de trouver un accord avec l'Union européenne... mais des observateurs croient déceler des 'tensions'.



Et des 'tensions' se matérialisent en effet entre l'Inde et les Etats-Unis : pas d'accord après une semaine de négociations. Mais Donald Trump menace de taxer à 100% les exportations des pays achetant du pétrole à la Russie... et l'Inde en fait partie.





