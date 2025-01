Wall Street: des scores mitigés en attendant la Fed information fournie par Cercle Finance • 29/01/2025 à 17:32









(CercleFinance.com) - Wall Street évolue en ordre dispersé mercredi, signant des écarts modestes dans des volumes réduits, les investisseurs préférant jouer la carte de la prudence à quelques heures des annonces de la Fed.



En fin de matinée, le Dow Jones campe tout juste au-dessus de son point d'équilibre, à 44.869 points, tandis que le Nasdaq Composite lâche 0,7% à 19.600,9 points.



Le marché fait preuve d'attentisme avant les conclusions de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale, qui s'annoncent déterminantes pour l'évolution des indices.



Si les investisseurs s'attendent à ce que la banque centrale laisse ses taux inchangés, ils espèrent aussi obtenir quelques indices concernant sa stratégie pour les mois qui viennent.



'La tonalité du discours de Powell va s'avérer cruciale', prévient un trader.



Le mouvement haussier marque également une pause à cause des valorisations tendues atteintes par les actions, mises en lumière en début de semaine par les conséquences du lancement de l'IA chinoise bon marché DeepSeek.



L'indice S&P 500 se traite actuellement à plus de 25 fois les bénéfices estimés à un horizon de 12 mois, contre 22,3x il y a un an.



D'un point de vue sectoriel, la tendance est tiraillée entre la bonne tenue des secteurs de l'énergie, de la finance et de la consommation de base d'une part, et par le repli des valeurs technologiques de l'autre.



Microsoft, qui publiera ses résultats trimestriels après la clôture, recule de 1%.



Meta, qui dévoilera également ses comptes ce soir, cède 0,3% après avoir aligné sept séances consécutives de hausse.



Le marché salue timidement quelques résultats trimestriels meilleurs d'entreprises de taille moyenne.



C'est le cas notamment de la chaîne de cafés Starbucks, qui affiche des gains de 6% après des performances meilleures que prévu et l'annonce d'un retour à ses 'fondamentaux'.



Sur le marché des changes, le dollar perd de nouveau du terrain, ce qui permet à l'euro de remonter au-delà de 1,0415, dans l'attente, ici comme ailleurs, de l'issue de la réunion de la Fed.



L'imminence du communiqué de la Fed provoque un reflux des rendements des Treasuries, celui de l'échéance à dix ans revenant en direction de 4,54%.



Les cours du pétrole poursuivent leur mouvement de consolidation suite à l'annonce d'une forte hausse de 3,5 millions de barils des stocks de pétrole brut la semaine dernière aux Etats-Unis.



Le WTI perd actuellement 0,8% pour revenir à 73,2 dollars.





