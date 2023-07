Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: des résultats contrastés en attendant la Fed information fournie par Cercle Finance • 26/07/2023 à 15:14









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait débuter sur une note de prudence mercredi matin, les investisseurs semblant peiner à définir une tendance claire dans la dernière pluie de résultats de sociétés publiés.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices cèdent tous autour de 0,3%, annonçant un modeste reflux à l'ouverture.



L'attention des intervenants va se tourner dans l'après-midi vers la réunion de la Fed, dont la communication sera scrutée de près dans un contexte d'inquiétudes grandissantes sur la santé de l'économie.



Si une hausse de taux de 25 points de base semble quasiment acquise, les investisseurs seront à l'affût de tout indice les renseignant sur la probabilité d'une nouvelle hausse de taux d'ici à la fin de l'année.



'Le communiqué de la Fed va s'en tenir à la rhétorique existante et Powell n'est pas prêt de signaler que la banque centrale en a fini avec son resserrement monétaire', pronostiquent les analystes de BofA.



En attendant la Réserve fédérale, ce sont les publications de résultats qui animent la cote en ce début de journée, avec un sentiment plutôt mitigé qui devrait empêcher les marchés d'aller de l'avant.



Parmi les groupes ayant publié leur résultats ce matin, Boeing avance de plus de 3% en cotations avant-Bourse suite à une perte moins lourde que prévu au deuxième trimestre.



Alphabet grimpe de 6% en préouverture après avoir engrangé un bénéfice net par action de 1,44 dollar au deuxième trimestre, contre un consensus de 1,34 dollar, avec un chiffre d'affaire qui a également dépassé les attentes.



Mais la réaction la plus spectaculaire à une publication de résultats est celle réservée à Microsoft, dont l'action lâche plus de 3% en cotations transactions électroniques après une croissance décevante dans le 'cloud' au deuxième trimestre.





