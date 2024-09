Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: des records pour le 'S&P' et le Dow Jones information fournie par Cercle Finance • 26/09/2024 à 07:32









(CercleFinance.com) - Wall Street clôture dans le rouge, les indices terminant également au plus bas du jour, ou peu s'en faut. Le Dow Jones se tasse de -0,7% à 41.915, le S&P500 de -0,2% à 5.722 et le Nasdaq Composite finit in extrémis dans le vert, pour +0,05% à 18.082.



Mais les optimistes retiendront que le S&P500 a battu un 42ème record historique en séance à 5.741 et que le Dow Jones a aligné un troisième record absolu consécutif à 42.300, avant de se replier assez nettement.



Peu après la clôture, les optimistes ont eu l'occasion de se montrer encore plus confiants sur la poursuite de la hausse du 'S&P' et du Nasdaq avec l'envolée de +12% de Micron (vers 107,5$) après clôture, avec la révision à la hausse de ses objectifs de ventes.



Si Micron avait pris +14% en séance (au lieu de +1,8%) -entrainant ses comparables à la hausse-, le S&P500 terminait dans le vert. A noter la bonne tenue d'ensemble du secteur des semiconducteurs ce mercredi avec AMD +2,4%, Nvidia +2,2% et Intel +3,2% : avec de telles locomotives, le Nasdaq reste sur les rails de la hausse.



Malgré tout, les avis divergent sur la direction que prendront les marchés d'actions, certains professionnels misant sur un climat favorable aux actifs risqués grâce à l'assouplissement monétaire à l'oeuvre, tandis que d'autres mettent en garde contre un risque de rechute boursière.



Côté chiffres US, après avoir bondi de 10,3% en juillet, les ventes de maisons neuves aux Etats-Unis se sont contractées de 4,7% au mois d'août, selon le Département du Commerce, pour s'établir à 716.000 en données annualisées et corrigées des variations saisonnières.



Le prix médian des maisons neuves vendues s'est établi à 420.600 dollars et leur prix moyen, à 492.700 dollars. A 467.000, le stock de maisons neuves prêtes à la vente représente une offre de 7,8 mois au rythme d'écoulement actuel.



Plus globalement, l'OCDE a revu en baisse ses prévisions de croissance pour les Etats-Unis avec un objectif inchangé de 2,6% en 2024 (grâce au début du cycle de baisse des taux), puis 1,6% en 2025 (au lieu de +1,8%) car la croissance mondiale devrait plafonner vers +3,5%.





