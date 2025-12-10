Wall Street: des prises d'initiatives toujours aussi limitées en attendant la Fed
information fournie par Zonebourse 10/12/2025 à 15:26
Une demi-heure avant l'ouverture, les "futures" sur les principaux indices affichent des scores allant de 0% à 0,1%, annonçant un début de séance stable, voire en léger repli.
Principal rendez-vous de la semaine et de cette fin d'année, la Fed publiera à 14h00 (heure locale) un communiqué à l'issue de deux jours de réunion du FOMC, son comité de politique monétaire.
Celui-ci, qui s'accompagnera de la publication des dernières projections économiques de l'institution, sera suivi une demi-heure plus tard d'une conférence de presse de son président, Jerome Powell.
Selon le baromètre Fedwatch du CME Group, les traders tablent avec une probabilité de 89,6% sur une nouvelle baisse de taux, la troisième en trois mois, en raison de la récente dégradation du marché du travail.
Cet assouplissement pourrait toutefois être le dernier avant un certain temps, au vu de la persistance d'une inflation toujours élevée aux Etats-Unis et de la bonne tenue confirmée de la croissance, qui risqueraient de déboucher sur une éventuelle surchauffe de l'activité en cas de politique mal calibrée.
Les investisseurs seront donc particulièrement aux propos de Jerome Powell, à l'affût de tout indice permettant de les renseigner sur la probabilité de nouvelles baisses de taux, attendues pour l'instant au nombre de deux l'an prochain.
"Un virage accommodant pourrait déclencher un rally des Bourses mondiales et pousser les marchés au-dessus de leurs récents sommets", souligne Frank Walbaum, analyste marchés chez Naga.
"Mais le moindre soupçon devait pointer, la volatilité risquerait de vite repartir à la hausse et de déclencher une correction", prévient-il.
Le rendement des emprunts d'Etat américain à 10 ans se tend de nouveau, en direction de 4,20%, soit au plus haut depuis début septembre, en amont des annonces de la Fed, mais le dollar faiblit face à l'euro, qui remonte vers 1,1640%.
Sur le front du pétrole, les cours du brut font preuve d'une certaine lourdeur avant la publication, dans le courant de la matinée, des stocks hebdomadaires de carburant, toujours pénalisés par la perspective d'une offre excédentaire.
A lire aussi
-
Vingt-deux personnes ont été tuées dans la nuit de mardi à mercredi dans l'effondrement de deux immeubles mitoyens à Fès, grande ville du nord du Maroc, dont l'un accueillait une fête pour une naissance, selon les autorités. Il s'agit du pire accident de ce type ... Lire la suite
-
Instagram a annoncé mercredi de nouvelles fonctionnalités qui permettent aux utilisateurs d'orienter, en partie, les recommandations de l'algorithme du réseau social en fonction de leurs centres d'intérêt. L'évolution concerne, pour l'instant, le fil de courtes ... Lire la suite
-
La Banque du Canada a maintenu mercredi son taux directeur inchangé à 2,25%, comme attendu par les analystes, mettant en avant la résilience de l'économie malgré les effets des droits de douane imposés par les Etats-Unis. L'activité économique canadienne a en effet ... Lire la suite
-
Echanger des chasseurs Mig-29 polonais contre l'expertise des dronistes ukrainiens : comment Varsovie et Kiev soignent leur coopération militaire
La Pologne, membre de l'UE et de l'Otan, compte parmi les soutiens les plus fermes de son voisin ukrainien, et elle sert notamment de plaque tournante pour l'énorme partie des livraisons d'aide militaire et humanitaire à Kiev. Dans le cadre de la collaboration ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer