Wall Street: des positions frileuses dans l'attente des chiffres de l'emploi
information fournie par Cercle Finance 02/09/2025 à 15:16
Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice S&P 500 perd plus de 0,8% tandis que celui sur le Nasdaq 100 lâche 1,3%, annonçant un début de séance clairement dans le rouge.
Il semble surtout que ce soit l'approche de la publication, vendredi, du rapport très attendu sur l'emploi américain au titre du mois d'août qui incite les investisseurs à la prudence.
Les chiffres de vendredi seront d'autant plus scrutés que la livraison du mois dernier avait provoqué une forte déception sur les marchés, qui avaient considéré que ces chiffres très inférieurs aux attentes ravivaient le risque d'un brusque ralentissement de la croissance.
Cette fois-ci, un mauvais chiffre serait somme toute envisagé comme une bonne nouvelle puisqu'il apporterait à la Réserve fédérale des arguments supplémentaires pour réduire ses taux, une bonne nouvelle sachant sur son comité de politique monétaire (FOMC) se réunira dans deux semaines.
Dans ce contexte, des créations d'emplois inférieures aux attentes devraient être bien accueillies par le marché.
Compte tenu des incertitudes tenant toutefois à la statistique de l'emploi, le marché obligataire risque de rester fébrile au cours des jours qui viennent, comme en attestent les tensions qui touchent actuellement le papier à dix ans, qui remonte vers 4,30% ce matin.
Les inquiétudes entourant les géants de l'IA, dont les valorisations sont jugées extrêmement tendues, viennent compléter cet environnement général peu propice à la prise de risques.
L'or, en revanche, profite de cet environnement d'aversion au risque et aligne de nouveaux records au-delà de 3550 dollars l'once.
Sur le marché des devises, le dollar profite de la vigueur des taux longs pour effacer ses pertes de la semaine passée face à l'euro, la monnaie unique revenant sous le seuil de 1,1625 face au billet vert.
Après avoir aligné deux semaines consécutives de progression, le marché pétrolier reste orienté à la hausse en vue de la tenue, dimanche, d'une nouvelle réunion de l'Opep+ qui pourrait faire apparaître des perspectives plus favorables pour la demande.
Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) s'adjuge ainsi 1,1% à 64,7 dollars.
Sur le front de l'économie, les investisseurs attendent la publication dans le courant de la matinée de l'indice PMI manufacturier définitif de S&P Global pour le mois d'août, qui sera suivie de celle de l'indice ISM manufacturier.
