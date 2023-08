Wall Street: des gains sur un large front après l'inflation information fournie par Cercle Finance • 10/08/2023 à 17:09

(CercleFinance.com) - Les marchés d'actions américains évoluent en nette hausse jeudi en début de séance après l'annonce d'une accalmie de l'inflation aux Etats-Unis, qui fait refluer les rendements des bons du Trésor américain.



Un peu plus d'une heure après l'ouverture, le Dow Jones progresse de 0,7% à 35.364,1 points, tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge plus de 0,8% à 13.838,1 points.



La publication ce matin des derniers chiffres de l'inflation aux Etats-Unis - en tous points conformes aux attentes - est venue conforter le scénario selon lequel la Fed ne devrait plus toucher à ses taux.



'Les hauts-dignitaires de la Fed ont souvent répété que leur décision dépendrait des données publiées, tout particulièrement en ce qui concerne le marché de l'emploi et l'inflation', rappellent les économistes de Commerzbank.



'Or, les indicateurs dévoilés depuis leur dernière réunion vont dans le sens d'un statu quo de la part de la banque centrale américaine, avec une dynamique qui ralentit sur le marché du travail, même si on ne peut pas encore parler d'accès de faiblesse', ajoute la banque allemande.



'Les chiffres de l'inflation publiés aujourd'hui vont dans la même direction', souligne Commerzbank.



Selon le baromètre 'FedWatch' du CME Group, les investisseurs estiment désormais à plus de 90% la probabilité d'un maintien des taux de la Fed à l'issue de sa prochaine réunion, contre encore 86% hier.



S'agissant des valeurs, les gains se développent sur un large front, en témoigne le fait que l'ensemble des 11 grands indices sectoriels du S&P évoluent dans le vert.



Sur le Dow, l'action Disney avance de 2% suite à la publication de résultats trimestriels sans grand éclat, mais marqués par une réduction des pertes du géant du divertissement dans le streaming vidéo.



Les chiffres de l'inflation pèsent sur le rendement des Treasuries à 10 ans, qui accentue son repli pour repasser sous le seuil technique de 4%.



Le dollar a légèrement bat également en retraite, amplifiant ses pertes face à l'euro qui en profite pour revenir bien au-delà de la barre de 1,1010.



Sur le front du pétrole, le Brent et le brut léger américain repartent à la baisse, victime de prises de bénéfices après leur hausse quasiment ininterrompue des quatre dernières semaines.



Les Bourses européennes, qui évoluaient peu à la mi-séance, se sont retournées à la hausse après l'inflation américaine, l'indice Euro STOXX 50 s'apprêtant à terminer la séance sur des gains de plus de 1,5%.