Wall Street: des chiffres de l'inflation sans surprise

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait poursuivre sa trajectoire haussière jeudi suite la publication de chiffres de l'inflation parfaitement conformes aux attentes, bien qu'en légère accélération.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,1% à 0,5%, annonçant un début de séance légèrement positif.



Le Département du Travail a annoncé ce matin que l'indice des prix 'PCE', la mesure d'inflation préférée de la Fed, s'était établi à 3,3% en rythme annuel en juillet, par rapport à 3% le mois précédent.



En excluant les produits alimentaires et l'énergie, l'indice PCE 'core' est remonté de 4,1% à 4,2% d'un mois sur l'autre.



Ces chiffres ne constituent toutefois par une grande surprise puisqu'ils sont en tous points conformes au consensus, ce qui pourrait atténuer un peu la pression sur la Réserve fédérale, dont la prochaine réunion aura lieu les 19 et 20 septembre.



Selon le baromètre FedWatch du CME Group, les investisseurs estiment à 11,5% la probabilité que la Fed procède à une hausse de 25 points de base le mois prochain, ce qui ne change pas beaucoup par rapport à hier (10%).



Le dollar prend 0,5% face à l'euro pour se hisser à 1,0865 et le rendement des bons du Trésor américain à dix ans continue de s'apaiser pour revenir autour de 4,11%.



La tendance est également portée par les bons résultats de Salesforce - souvent considéré comme un baromètre de la sphère technologique - qui gagne plus de 6% en cotations après-Bourse.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance.